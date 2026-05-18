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Previsão do tempo aponta pancadas de chuva para Belém e interior do Estado nesta terça (19)

A capital paraense deve registrar temperaturas entre 24°C e 31°C, com umidade relativa do ar variando de 60% a 95%

O Liberal
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Previsão do tempo aponta pancadas de chuva para Belém e interior do Estado nesta terça (19). (Ag. Pará)

A Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas) prevê pancadas de chuva em diversas regiões do estado nesta terça-feira (19), com maior intensidade concentrada entre a tarde e a noite, principalmente no Marajó, Região Metropolitana de Belém e litoral nordeste paraense. Segundo o boletim meteorológico divulgado pelo órgão, os acumulados podem chegar a 35 milímetros em áreas pontuais.

De acordo com a Semas, o Pará segue sob um padrão típico de transição da estação chuvosa, influenciado pela atuação enfraquecida da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), além da neutralidade do fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) e baixa modulação convectiva da Oscilação Madden-Julian. Esse cenário favorece a formação de chuvas isoladas associadas ao aquecimento diurno e à umidade em baixos níveis da atmosfera.

Na Região Metropolitana de Belém, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado durante a tarde, com pancadas de chuva moderada. A capital paraense deve registrar temperaturas entre 24°C e 31°C, com umidade relativa do ar variando de 60% a 95%. A estimativa de precipitação é de até 25 milímetros.

No arquipélago do Marajó, a tendência é de chuva moderada a forte, especialmente em municípios como Anajás, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari. Já no nordeste paraense, a previsão aponta pancadas de chuva moderada a forte nas microrregiões do Guamá e Tomé-Açu.

No sudeste e sudoeste do estado, a instabilidade atmosférica deve ser menor, com ocorrência de chuvas fracas a moderadas e de forma mais irregular. Municípios como Marabá, Parauapebas, Tucuruí, Altamira e Itaituba podem registrar pancadas isoladas ao longo da tarde e noite.

Já nas regiões do Baixo Amazonas e Calha Norte, a previsão é de chuva fraca a moderada em cidades como Almeirim, Faro, Oriximiná e Porto de Moz, principalmente durante a tarde.

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