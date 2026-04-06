Defesa Civil emite alerta severo de alagamentos para esta segunda (6/4), em Belém

Moradores de Belém receberam, na tarde desta segunda-feira (6), um alerta da Defesa Civil Municipal informando sobre risco de alagamentos provocados por chuvas intensas na capital paraense.

A notificação, classificada como “alerta severo”, advertiu para a possibilidade de inundação de vias e orientou a população a evitar deslocamentos durante o período crítico. O comunicado também recomenda que os moradores permaneçam em locais seguros até que o nível das águas diminua.

A medida faz parte do sistema de alertas preventivos utilizado para reduzir riscos e orientar a população em situações de emergência climática.