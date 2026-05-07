Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas na noite desta quinta-feira (07)

A Defesa Civil emitiu alerta sobre a possibilidade de chuvas intensas na noite desta quinta-feira (07), em Belém. Há possibilidade de chuvas moderadas a fortes, com risco de alagamento, ventos e raios. A Defesa Civil reforçou ainda que a população deve evitar áreas de risco e ficar atenta às orientações.

Dentre as orientações rotineiras também estão evitar áreas e ruas que alagam e se abrigar em local seguro. Qualquer emergência deve-se ligar para o telefone 193. A medida faz parte do sistema de alertas preventivos utilizado para reduzir riscos e orientar a população em situações de emergência climática.

Na última terça-feira(05), a população da capital paraense voltou a sofrer com sérios alagamentos em diversos bairros da cidade como Cremação, Marco e Pedreira. Um ônibus chegou a sofrer uma pane ao ficar submerso na avenida Pedro Miranda.