Defesa Civil e Corpo de Bombeiros vistoriam casas no bairro do Guamá

Técnicos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros realizaram uma série de visitas preventivas na manhã desta quarta-feira (11) em casas da comunidade do Caraparu, no Guamá, em Belém, bairro assistido pelo programa Territórios Pela Paz (TerPaz), do Governo do Estado. Com informações da Agência Pará.

A ação programada pelo TerPaz orientou os moradores sobre riscos de incêndios e de acidentes domésticos e ainda realizou, de acordo com a avaliação de cada família, a substituição do chamado kit gás doméstico; mangueira e regulador de GLP.

“Estamos levantando a bandeira da prevenção. O objetivo é atender 200 famílias durante dois dias de ação e, para isso, estamos trazendo informação e orientação para essas pessoas que, na sua maioria, estão em situação de vulnerabilidade social", disse a cabo Aline Lemos, técnica da Defesa Civil Estadual.

A dona de casa Alcidete Matias afirmou que por vezes sentia o cheiro típico de vazamento de gás de cozinha na mangueira. "Faz um tempo que eu não troco, então eu achei uma benção essa ação, eles estarem aqui trocando esse material, é até um custo que a gente evitar gastar, agradeço muito”, disse ela.

Para a Dona Maria da Conceição Caldas a ação dos dois órgãos da Segurança Pública também foi importante. "Esse trabalho que vocês estão fazendo para gente se prevenir, a gente vê, infelizmente, com frequência, essa questão de incêndio, já teve aqui próximo um incêndio, destruiu casas, foi triste”, contou a moradora.

O aposentado Fernando de Abreu Pinto se beneficiou com a substituição do kit gás. “Eles trocaram a mangueira e o registro do gás, fui orientado pelos bombeiros, eles falaram que não tinha selo do Inmetro e a mangueira estava improvisada, estava precisando desse ajuste, que bom que vocês vieram”, agradeceu Fernando.

De acordo com o TerPaz, a ação integra uma série de atividades e projetos do Programa na comunidade. “Essa é uma área vulnerável até porque as casas são todas de madeira, em caso de um incêndio, de um sinistro, o número de casas atingidas pode ser grande. Então estamos focando as ações do TerPaz, coordenador pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac)", afirmou .Kelly Mendes, gestora do TerPaz no Guamá.

As equipes da Defesa Civil do Estado e do Corpo de Bombeiro cadastraram residências que precisam de vistorias técnicas. A ação continuará nesta quinta-feira (12) no bairro do Guamá.