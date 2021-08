Defesa Civil de Belém vistoria casas alagadas na Terra Firme

A Comissão da Defesa Civil de Belém recebeu, na manhã de quarta-feira (25), dez pedidos de vistorias em residências alagadas em razão das fortes chuvas da noite de terça-feira (24). Até o momento, todas localizadas no bairro da Terra Firme, às proximidades do canal Lago Verde. Essa é uma das áreas já mapeadas pela Prefeitura de Belém, por meio da Defesa Civil, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil, como ponto de alto risco geológico sujeito à inundação e alagamento. O mapeamento das áreas de risco está sendo realizado desde o início deste ano em toda a região de Belém, seus distritos e 39 ilhas.

Também na quarta-feira, a Defesa Civil de Belém e o Serviço Geológico do Brasil fizeram levantamento de riscos no bairro da Sacramenta. Já foram mapeados os distritos de Icoaraci, Outeiro, Mosqueiro, as ilhas do Combu, Murutucu, Maracujá, Cotijuba e Ilha Grande e nos bairros da Cidade Velha, Jurunas, Cremação, Condor, Guamá, Marco, Terra Firme, Utinga, Pedreira, Fátima, Telégrafo e Sacramenta. A previsão é de que o mapa da capital paraense esteja concluído até o final deste ano.

Os mapas do Serviço Geológico do Brasil são usados para identificar não apenas as áreas de riscos, mas áreas em que há a habitação de pessoas. A partir daí é possível planejar e captar recursos para obras de contenção e remobilização. Além de atualizar o mapa das áreas de risco na área urbana de Belém - o último levantamento foi feito em 2016 -, o trabalho em parceria com os geólogos vinculados o Ministério de Minas e Energia tem caráter preventivo, uma vez que o levantamento servirá como base para as ações desenvolvidas, em conjunto com outros órgãos governamentais, para redução dos impactos causados pela ação da natureza e do homem.