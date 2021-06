Defesa Civil conclui levantamento de áreas que alagam no distrito de Icoaraci

A Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM) e a Comissão de Defesa Civil de Belém concluíram, nesta terça-feira (29), o levantamento das áreas que alagam no distrito de Icoaraci, em Belém. A dificuldade vivida pelos moradores da região será documentada em um mapa de risco geológico e no relatório técnico, que devem ser entregues até o mês de setembro. As informações são da Agência Belém.

Na próxima quinta-feira (1), as equipes estarão no distrito de Mosqueiro, para dar continuidade ao mapeamento das áreas de risco de erosão costeira. A presidente da Defesa Civil de Belém, Christiane Ferreira, explica que além de atualizar o mapa das áreas de risco - o último levantamento foi feito em 2016 -, o trabalho tem caráter preventivo.

"O levantamento servirá como base para as ações desenvolvidas, em conjunto com outros órgãos governamentais, para redução dos impactos causados pela ação da natureza e do homem", pontua Christiane Ferreira. O levantamento é realizado em parceria com geólogos vinculados ao Ministério de Minas e Energia.

Parceria

De acordo com a Defesa Civil, o diálogo com o Serviço Geológico do Brasil iniciou em janeiro deste ano, quando a atual gestora solicitou ao superintendente regional de Belém, Jânio Nascimento, o suporte técnico-científico do CPRM, para atualizar o mapeamento da setorização de risco geológico alto a muito alto em Belém.

"A solicitação foi feita em caráter emergencial, considerando o período de maior incidência de chuvas, entre os meses de janeiro a junho, que coincide com os períodos de marés altas mais elevadas (marés de sizígia). A duplicidade desses eventos naturais acarretou em diversos eventos de enchentes e alagamentos no município ao longo da última década, causando inúmeros prejuízos materiais, patrimoniais e de vidas", afirma Christiane Ferreira.