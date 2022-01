Condomínio impede escola de receber serviços da Cosanpa e Defensoria entra com ação

A Defensoria Pública do Estado do Pará, por meio do Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente (Naeca), entrou com ação civil pública contra um condomínio, localizado no bairro do Castanheira, em Belém, que não autorizou uma escola a receber serviços de tratamento de água. Na ação, a Defensoria solicita que a justiça determine, de maneira imediata, a autorização do reparo e que o condomínio seja obrigado a permitir o serviço. Em caso de descumprimento, o conjunto habitacional deverá ser multado em R$ 1 mil por dia.

Localizada dentro do conjunto habitacional, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Carneiro foi impedida pelo síndico de receber os serviços da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) de tratamento de poço artesiano. A obra da Cosanpa se faz necessária pois a água do poço da escola é imprópria para consumo humano.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) foi notificada, porém impedida pelo condomínio de executar a reforma. Segundo a direção da escola, o síndico não autoriza a realização de reparos hidráulicos, dessa forma, prejudica o desenvolvimento do trabalho pedagógico de maneira presencial e mantém os estudantes em ensino remoto.

A Cosanpa foi acionada pela equipe de O Liberal para comentar sobre o assunto.

Violação dos direitos dos alunos

O Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente (Naeca) diz que a postura do síndico viola os direitos dos alunos que estão matriculados na escola. “A atitude prejudica o aprendizado das crianças, pois muitas delas são de baixa renda e possuem restrição de internet. Além do que, a falta de aula presencial eleva a desistência dos alunos e agrava a fome, já que muitas crianças dependem da merenda escolar para ter uma alimentação equilibrada e saudável”, destaca Carlos Eduardo da Silva, defensor público que está à frente da ação.

“Essa situação se estende desde 2020, quando foi feita a reforma pela Seduc e propuseram a construção de uma cisterna. Essa é uma escola que tem história, toda a minha família estudou lá, o pai da minha filha foi aluno de lá. Então é um colégio de referência pro bairro, e até uma referência na cidade como um todo. Pra gente é muito triste passar por uma situação dessa. Se o problema não for resolvido, vou ter que tirar minha filha da escola, prezando o bem-estar e o aprendizado dela”, relata Raquel Moraes, mãe de uma aluna do terceiro ano.