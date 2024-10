Veja como vai funcionar a gratuidade nos ônibus de Belém no domingo de eleição

O eleitor de Belém vai ter gratuidade nos ônibus, no período entre 4 horas da manhã e 23h59 deste domingo (6), que vão circular com a catraca bloqueada, sem a presença do cobrador. O passageiro poderá acessar os terminais, estações e paradas de ônibus sem a cobrança de tarifa.

O passageiro deverá descer pela mesma porta que entrou. Ou seja, quem embarcar pela porta dianteira descerá pela frente e quem embarcar pela porta traseira, descerá por trás.

A medida disposta no decreto municipal nº 112.424, publicado no Diário Oficial do Município do dia 27 de setembro, pela Prefeitura de Belém, atende determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). O objetivo é garantir o exercício pleno do voto a todos os eleitores.

Para cumprir essa determinação, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) enviou ofício às empresas que devem garantir essa gratuidade no período entre 4 horas da manhã e 23h59, orientando-as a bloquear a catraca e a colocar ,nos veículos, um aviso sobre a medida.

A Semob também determinou às empresas que mantenham a frota igual a dos dias úteis, para poder atender a essa demanda com destino às zonas eleitorais da capital paraense e distritos. Os agentes de transporte da Semob vão realizar operação especial de fiscalização nos terminais de linha e do BRT, para assegurar o cumprimento da determinação.