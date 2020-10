De forma voluntária, Hemopa coleta 150 bolsas de sangue no Hospital Abelardo Santos

“Eu já tinha vontade de doar sangue há muito tempo, e nunca havia conseguido pelo fato de ser distante. E como surgiu essa oportunidade de o Hemopa disponibilizar o ônibus para vir para cá para doar, consegui fazer minha primeira doação”, disse Sandra Nazaré Carvalho da Costa, auxiliar administrativo do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos.

A campanha externa de coleta de sangue no Hospital Dr. Abelardo Santos, em Icoaraci foi um sucesso. Junto com Sandra, mais de 200 pessoas compareceram para fazer a doação, 150 das quais aptas a doar uma bolsa de sangue. Cerca de 600 pessoas serão beneficiadas. Além disso, foram cadastrados mais 33 novos voluntários no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME).

“Ficamos felizes com o êxito que alcançamos com essa campanha de doação de sangue. Agradecemos a todos os envolvidos, o comprometimento de toda a equipe do Abelardo Santos, todos os setores envolvidos em parceria com o Hemopa, onde conseguimos atingir esse número significativo”, destacou o diretor geral do Hospital, Alex Marques Cruz.

Diante do cenário difícil de pandemia, a Fundação Hemopa vem traçando estratégias para a captação de doadores voluntários e a parceria com instituições públicas e privadas é uma delas, o que favorece significativamente no atendimento transfusional da rede hospitalar.

Em setembro, a Fundação registrou um aumento de 14% no número de bolsas coletadas em todo o Pará, em relação ao mês anterior. Foram 7.822 bolsas coletadas, enquanto que, em agosto, foram 6.834. As 988 bolsas de sangue a mais podem favorecer mais de 3 mil pacientes internados.

Sem esconder a satisfação de mais uma ação de doação de sangue, o presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, agradeceu à parceria com a gestão do Hospital Abelardo Santos.

Compromisso

“Essa foi a primeira campanha de outras que certamente virão. Tenho certeza que vamos manter esse compromisso com a vida. Muito obrigado pela generosidade do voluntariado que participou dessa primeira campanha e contribuiu decisivamente para o reforço de nosso estoque técnico, que vai salvar centenas de vidas”.

A gestão do HRAS já pensa em reeditar a ação. “Já estamos em contato com a Fundação Hemopa para definirmos uma nova data para atingirmos os mesmos números e até mesmo superá-los. Pois nossa equipe é comprometida em ajudar ao próximo, com a gestão e assistência em nosso Hospital Abelardo Santos. Quando fazemos bem ao próximo, quando doamos, a gente acaba recendo também”, concluiu Alex Marques Cruz.