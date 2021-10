De forma inédita, Segup atua com câmeras corporais na 'Operação Círio'

A Operação Círio 2021 conta com a utilização de body cans, conhecidas também como câmeras corporais. Os equipamentos auxiliam a garantir a segurança dos fiéis e resguardam a atuação dos agentes. A operação Círio é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Pará, envolvendo mais de 1.500 agentes no final de semana da maior celebração católica dos paraenses - o Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

Com a tecnologia embarcada, as imagens captadas pelas câmeras utilizadas pelos agentes são transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle, que está operando em seu evento-teste. A finalidade é fazer com que os representantes das instituições que estão presentes no CICC tenham o espelhamento do que está ocorrendo nas ruas para perceber, in loco e online, o que está ocorrendo nas ruas e assim subsidiar as decisões que possam vir a ser tomadas para flexibilidade do planejamento.

Essa é a segunda vez em que o equipamento é utilizado pelos órgãos de segurança do estado de forma experimental. “A primeira vez que a Segup utilizou as câmeras corporais foi durante a operação veraneio, onde foi detectado que o meio trouxe bons resultados, mostrou realmente a legalidade das ações dos agentes e possibilitou que os tomadores de decisão do sistema de segurança pública pudessem ter uma visão imediata do que estava acontecendo para que fosse feita a flexibilização”, disse o secretário adjunto de operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas.

As câmeras estão sendo utilizadas por policiais militares, incluindo militares do Batalhão Águia, que utilizam motocicletas no policiamento ostensivo a pé, no policiamento feito com uso de bicicletas, além de viaturas quatro rodas e agentes de trânsito. Eles agem na área de atuação da operação e, também, nos locais em que for detectada a necessidade, como informou o comandante do Comando de Policiamento da Capital I (CPCI) da PM, coronel Getúlio Rocha. “Vamos fazer a utilização desse equipamento em todos os meios de policiamento, seja a pé, em motocicletas, viaturas quatro rodas e também nas viaturas convencionais ao redor do Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN) e na Catedral Metropolitana”, por exemplo, concluiu o coronel Getúlio Rocha.