VÍDEO: De capacete, mulher chama atenção 'organizando' o trânsito no bairro do Umarizal, em Belém

Um caso inusitado viralizou nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (22/4), no bairro do Umarizal, em Belém, onde uma mulher usando vestido e capacete de motocicleta decidiu "organizar o trânsito" devido uma falha no funcionamento do semáforo.

Nas imagens, a mulher aparece com um apito no cruzamento da Alcindo Cacela com a Bernal do Couto, organizando o fluxo de carros que chegou a ficar interditado por alguns minutos. Veja:

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade de Belém informou que uma equipe esteve no local e normalizou o funcionamento do semáforo. Leia na íntegra:

"A Semob enviou equipe ao referido cruzamento e solucionou o problema do equipamento, que já está operando normalmente. A Semob realiza a manutenção rotineira dos semáforos da cidade, que por qualquer motivo apresentem problemas, como furto de cabos, variações de energia elétricas e as constantes chuvas e busca resolver o problema o mais rápido possível. A autarquia disponibiliza seus canais de atendimento pelo X (antigo twitter), instagram e facebook para que as reclamações sobre pane em semáforo sejam recebidas, averiguadas e solucionadas. A Semob orienta o condutor a seguir as regras de circulação previstas no CTB, dirigindo com mais atenção nesses casos. Seguindo as leis de trânsito, o condutor evita imprudências, infrações, multas, sinistros e mortes no trânsito".

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em OLiberal.com, Felipe Saraiva)