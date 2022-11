Datas comemorativas alteram vacinação na Grande Belém. Saiba quando serviço será retomado

Por causa da comemoração do Dia do Servidor Público, transferido para esta segunda-feira (14) e do feriado da Proclamação da República nesta terça-feira (15), a vacinação contra a covid-19 e outras doenças na Grande Belém é alterada nesta semana. Por isso, é bom conferir a agenda da cada município. Em Belém, em Ananindeua em Marituba, não haverá imunização nesta segunda e nesta terça, retomando a atividade na quarta-feira (16). Em Santa Bárbara do Pará, haverá vacinação nesta segunda-feira, mas não na terça. Na quarta (16), seguirá normalmente.

Em Belém, a vacinação contra covid-19, gripe e sarampo e a multivacinação, suspensas no fim de semana, voltarão na próxima quarta-feira (16). A população pode procurar pelo serviço nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos três hospitais militares (Naval, da Aeronáutica e do Exército) e nas faculdades Universidade da Amazônia (Unama), Centro Universitário Fibra e Unifamaz. As vacinas estão disponíveis em horários diferenciados e de acordo com os públicos elegíveis para cada vacina.

Vacinas

Contra a covid-19 serão aplicadas as vacinas Coronavac, Janssen, Pfizer (adulto e pediátrica) e AstraZeneca. Serão aplicadas as quatro doses de acordo com cada público.

Já a vacina contra a Influenza (gripe) está disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de vida, incluindo grupos prioritários. Devem ser vacinadas contra o sarampo todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade e trabalhadores de saúde.

No caso da poliomielite (paralisia infantil), devem ser vacinadas crianças menores de cinco anos de idade (até quatro anos, 11 meses e 29 dias), nas seguintes condições: crianças menores de um ano de idade deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para esquema primário; crianças de um a quatro anos deverão ser vacinadas, indiscriminadamente, com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Multivacinação

É destinada a crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias), não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

Ananindeua

Em Ananindeua, a vacinação contra a covid-19 será de quarta-feira (16) até sexta (18), ou seja, nesta segunda e nesta terça não haverá imunização. Serão aplicadas as quatro doses da Coronavac; duas doses da Pfizer pediátrica e a segunda, a terceira e a quarta doses da Pfizer adulto. A apicação dos imunizantes ocorrerá a partir das 8 horas em 39 Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Marituba

Em Marituba, a vacinação será realizada de quarta-feira (16) até a sexta (18), abrangendo todas as quatro doses de imunizantes. O serviço será prestado nas Unidades de Saúde da Família (USF).

Santa Bárbara

Já em Santa Bárbara do Pará, a vacinação ocorrerá nesta segunda-feira (14), mas não na terça-feira (15), e será retomada na quarta (16) em diante. Serão aplicadas as quatro doses de obedecendo a cada grupo específico.