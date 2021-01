Cursos Livres de idiomas estão com inscrições abertas até o final de janeiro

Estão abertas as inscrições para as turmas do primeiro semestre dos Cursos Livres de Línguas Estrangeiras (CLLE), da Universidade Federal do Pará. Neste primeiro semestre, com aulas presenciais na UFPA ainda suspensas, o curso será inteiramente virtual. Os cursos irão ofertar acessos às videoaulas de todas as unidades do livro didático e aula ao vivo (live) uma vez por semana, com os professores. As matrículas ficarão abertas até o dia 30 de janeiro, de acordo com o preenchimento das vagas, no site da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

Todas as turmas contam com grupos de WhatsApp para contato diário com o professor; aula ao vivo com o professor uma vez por semana (live) no Google classroom; vídeoaulas gravadas de todas as lições dos livros didáticos, para que os alunos possam rever os conteúdos trabalhados na live; entre outras atividades on-line propostas pelos professores. O período do curso será de 18 de fevereiro a 30 de junho de 2021.

Inscrição

Os cursos oferecidos são: Inglês on-line, do 1° ao 7° nível; Francês on-line, do 1° ao 7° nível; Espanhol on-line, do 1° ao 7° nível; Inglês Instrumental on-line e Introdução ao Árabe on-line. O período de inscrição para os cursos é de 25 a 30 de janeiro de 2021, pelo site da Fadesp. As taxas correspondentes a cada modalidade e as demais informações para se inscrever nos cursos estão descritas no Edital.