Cursos gratuitos: Usina da Paz da Terra Firme oferece 260 vagas; veja como se inscrever

Após a inauguração da Usina da Paz (UsiPaz) na última terça-feira (6) no bairro da Terra Firme, em Belém, a população do entorno pode contar com cursos e oficinas educacionais promovidas gratuitamente. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). No total, serão mais de 260 vagas ofertadas para crianças, jovens e adultos. As inscrições começam nesta quarta-feira (14) e devem ser feitas presencialmente, no complexo da UsiPaz, localizado na passagem Belo Horizonte.

No espaço, as atividades estão distribuídas em alfabetização para jovens e adultos, reforço escolar (5º ao 9º ano e 1ª a 3ª série), oficinas de poesia e contação de histórias, iniciação à escrita e leitura musical, curso livre de línguas estrangeiras (inglês), aulões preparatórios ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de atividades paradesportivas (beach tênis, natação e vôlei de areia) destinadas às Pessoas com Deficiência (PcDs).

A disponibilidade de vagas dependerá do fluxo das demandas para cada curso e oficina. Para finalizar a inscrição, os interessados deverão levar originais e cópias de documentos, como RG, CPF e comprovante de residência.

UsiPaz

Entregue na última terça-feira (6), o espaço é uma oportunidade de resgate da cidadania e, também, auxilia na redução da violência por meio da transformação social. A iniciativa também se destaca por ser um modelo de política pública articulada e inovadora em todo o Brasil, que busca o fortalecimento comunitário de maneira integrada ao Programa Territórios Pela Paz (TerPaz).

Além da Seduc, mais de 20 instituições do Governo do Estado vão oferecer atendimentos, capacitações e serviços aos moradores do bairro da Terra Firme, são elas: Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Fundação Carlos Gomes (FCG), Fundação ParáPaz, entre outras.

A UsiPaz Terra Firme fica localizada na passagem Belo Horizonte, s/n, entre a avenida Perimetral e a passagem do Arame (ao lado da subestação da empresa Eletronorte). O novo complexo funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados, das 8h às 14h; e, aos domingos, das 8h às 18h.

Serviço

Cursos UsiPaz - Terra Firme

Atividades disponíveis: alfabetização para jovens e adultos reforço escolar; oficinas de poesia e contação de histórias; iniciação à escrita e leitura musical; curso livre de línguas estrangeiras (inglês); aulões preparatórios do Enem; atividades paradesportivas (beach tênis, natação e vôlei de areia) para PCDs

Onde se inscrever: UsiPaz Terra Firme, localizada na passagem Belo Horizonte, s/n, entre a avenida Perimetral e a passagem do Arame

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)