Curso de redação para o Enem abre inscrições em Belém; saiba mais

O Sesc Doca está com inscrições abertas, até o dia 15 de julho, para o curso de Escrita Criativa e Redação Estilo Enem, voltado para jovens e adolescentes a partir de 15 anos. A formação busca desenvolver habilidades de produção textual, interpretação e argumentação, preparando os participantes para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros processos seletivos.

Durante o curso, os alunos terão aulas de leitura e interpretação de textos, técnicas de escrita criativa, construção de narrativas e personagens, organização e desenvolvimento de ideias, coesão e coerência textual, ampliação de vocabulário, produção de diferentes gêneros textuais e das competências exigidas na redação do Enem.

As aulas têm previsão de início no dia 18 de julho e serão realizadas aos sábados, das 8h30 às 12h, com encontros semanais. O espaço onde ocorrerão as atividades é adaptado para Pessoas com Deficiência (PCD) e conta com recursos de acessibilidade. Os participantes deverão levar caderno e caneta para acompanhar as atividades.

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de julho, pelo site do Sesc no Pará ou presencialmente na Central de Relacionamento do Sesc Doca, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência. As vagas são limitadas.

Os valores variam conforme a categoria do participante. Trabalhadores do comércio e seus dependentes pagam R$ 96,00; conveniados, R$ 141,00; e o público em geral, R$ 252,00. O pagamento pode ser realizado via Pix, cartão de débito ou crédito.

Serviço:

O Sesc Doca está localizado na rua Senador Manoel Barata, nº 1.873, no bairro do Reduto, em Belém. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (91) 4005-9501 (ramais 01 a 08), (91) 4005-9504 e pelo WhatsApp (91) 98157-7271.