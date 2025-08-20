Curso de Medicina do Unifamaz passa a fazer parte do Diretório Mundial de Escolas Médicas

O curso de Medicina do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz) passou a integrar o World Directory of Medical Schools (WDOMS), base internacional que reúne instituições reconhecidas globalmente pela qualidade no ensino médico. Para a reitora do Unifamaz, Adriana Gorayeb, a inclusão representa um marco importante para a instituição. “Estar nesse diretório é um selo global de credibilidade, o que mostra que o curso de Medicina do Unifamaz segue padrões internacionais de excelência”, destacou.

Ela ressalta que a conquista é resultado de um trabalho contínuo que vai além da sala de aula. Antes do reconhecimento global, o curso já havia obtido nota máxima no MEC, certificado de qualidade em âmbito nacional, além da certificação SAEME/CFM, que garante o cumprimento das melhores práticas na formação médica. A instituição também investe em infraestrutura moderna, com ambientes que simulam a prática profissional e tecnologia de ponta; formação docente contínua, com professores em constante atualização; ensino voltado para o mercado de trabalho, preparando os alunos para os desafios reais da profissão; e metodologias inovadoras de ensino e aprendizagem, com estratégias ativas que estimulam autonomia, pensamento crítico e prática integrada.

“Tudo isso reflete o propósito do Unifamaz: formar médicos de excelência, preparados para cuidar de pessoas com a maior qualidade possível”, completou Adriana.