Cursinho pré-vestibular de Belém inicia revisão final do Enem 2020

Na reta final dos preparativos para Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, que será realizado em janeiro do ano que vem, o Cursinho Pré-Vestibular Municipal de Belém iniciou nesta segunda-feira, 14, a revisão de forma presencial e on-line para reforçar, junto aos estudantes, os pontos mais importantes que podem ser abordados no certame.



Por conta da pandemia da Covid- 19, a revisão deste ano precisou ser dividida em um sistema híbrido, de forma presencial e remota. “Serão duas semanas de revisão presencial, sem intervalo nos turnos da manhã e tarde, com o número reduzido de alunos em cada sala e distanciamento de uma cadeira para outra. No auditório, que antes atendia 120 alunos, agora terá 37. Nas turmas de medicina, que antes recebiam 66 alunos, agora terão 11. Os alunos foram divididos em grupos A e B que terão aula intercalada durante as duas semanas”, explicou a coordenadora do cursinho, Sueanne Freitas.



Os demais alunos farão a revisão final de forma remota por meio das videoaulas disponibilizadas no site do cursinho, e com acompanhamento pelos grupos de whatsapp. Após o Natal a revisão permanecerá nesta modalidade até o final do ano e aguardará a nova gestão dar continuidade ao projeto.



O Enem 2020 será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro para os 5,7 milhões de inscritos que escolheram a prova impressa. Outros 96 mil farão a prova digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.



Os candidatos terão que usar máscaras desde a entrada nos estabelecimentos da prova até a saída, tanto na prova impressa quanto na digital. Os participantes poderão levar máscara reserva para trocar durante a aplicação. Caso se recuse a usar máscara, o candidato poderá ser eliminado.