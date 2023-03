Cursinho pré-vestibular da Prefeitura terá 1.500 vagas e ensino híbrido

Até maio, deverá estar em funcionamento o cursinho popular da Prefeitura de Belém para a preparação de estudantes ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com 1.500 vagas em uma nova proposta pedagógica, voltada para alunos de famílias de baixa renda. O cursinho será administrado pela Fundação Escola Bosque da Prefeitura de Belém (Funbosque) em sintonia com a Secretaria Municipal de Educação (Semec).

O presidente da Funbosque, Alickson Lopes, explica que o novo Cursinho Pré-Vestibular se configura como uma política intersetorial da Prefeitura de Belém para estreitar a relação das escolas com a comunidade, e a relação entre educação, cultura, valorização dos servidores, protagonismo juvenil, dentre outras.

"Será híbrido, com aulas presenciais e pela Plataforma Poraquê com Tutoria, com aulões mensais com participação de convidados e programações culturais", destaca Arickson. A proposta deverá ser colocada em prática em polos dos distritos de Belém: Dabel, D´Água, Dasac, Daico, Damos e Daout. Os locais serão divulgados posteriormente.

Foco na formação de estudantes de escolas públicas

O cursinho terá como público prioritário os alunos ou egressos de escolas públicas; os servidores públicos, que possuem ensino médio e desejam essa oportunidade para melhores condições para entrar no ensino superior; e os pais e responsáveis de alunos das redes públicas. Dessa forma, será oportunizado o acesso aos conhecimentos necessários para o Enem e concursos vestibulares.

Para colocar em prática essa proposta, será publicado novo decreto do Novo Pré-Vestibular, revogando o atual decreto 82.597/2015, de 22 de abril de 2015. "Estamos imbuídos de finalização dos processos de lotação de pessoal, contratação de tutorias, por meio de parcerias com Universidades, compras de materiais e estruturação dos espaços que os sediarão; a previsão é início dos meses de abril ou maio de 2023.

Vagas

Serão ofertadas 1.500 vagas nas turmas híbridas com 10 horas presenciais e 10 horas pela plataforma. A inscrição será por meio de processo seletivo público para as vagas híbridas e cadastro de interessados para participação em aulões mensais e acesso à plataforma sem tutoria. As inscrições serão on-line e de forma presencial nos polos de funcionamento.

"Durante a pandemia da covid-19, funcionamos on-line, com resultados positivos nos processos de vestibulares e Enem; e este ano estamos estruturando a descentralização, a plataforma com tutoria e uma rede de parcerias e atendimentos aos inscritos", finaliza Arickson Lopes.