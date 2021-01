Cursinho Municipal transfere local de revisão presencial para o ENEM

O Cursinho Pré-Vestibular Municipal de Belém (PVMB) informou que a partir desta sexta-feira (15) o aulão de revisão para o Enem 2020 será transferido para a Escola Municipal Manuela Freitas, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semec).

As aulas seguem até o dia 30, véspera da prova digital. As provas impressas do Enem 2020 serão realizadas dias 17 e 24 deste mês de janeiro e as digitais, dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

A escola Manuela Freitas fica localizada na Avenida Gentil Bittencourt, nº 2822, em São Brás e as aulas serão nos horários das 8h30 às 12h30 e das 13h às 18h, com a participação de 50 alunos em cada turno.

O cursinho continua com aulas remotas e as aulas presenciais também vão ser gravadas para serem disponibilizadas pelo site e rede social do preparatório. Os aulões seguem as recomendações básicas sanitárias de combate à Covid-19.