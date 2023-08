Cúpula da Amazônia: Após Marcha dos Povos da Terra pela Amazônia, comissão indígena encontrará Lula

A Marcha dos Povos da Terra pela Amazônia reuniu dezenas de manifestantes, dentre eles pessoas ligadas ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), na manhã desta terça-feira, 8, ao lado do Bosque Rodrigues Alves, na redondeza do Hangar - Centro de Convenções, local onde está sendo realizada a Cúpula da Amazônia.

Dentre as pautas da Cúpula da Amazônia, que recebe o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de representantes dos demais países amazônicos – Bolívia, Colômbia, Guiana, Peru, Venezuela, Equador e Suriname –, estão as pautas do movimento indígena. Por isso, uma comissão, liderada pelo indígena, Toya Manchineri, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), lerá uma declaração conjunta de diversas liderançasna tarde desta terça-feira, no Hangar. Vale destacar que do encontro de presidentes resultará a Carta de Belém, que estipulará compromissos socioambientais para os Estados-membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).

Segundo a líder do Movimento das Terras Indígenas no Amazonas, Clarice Tucano, as reivindicações envolvem uma série de questões importantes para a qualidade de vida indígena. “Pela demarcação das terras indígenas, pelo desenvolvimento da Amazônia, nossa educação indígena é uma estratégia, é uma resistência. Portanto, mais uma vez, eu quero repetir que nós queremos uma Secretaria de Educação Indígena a nível nacional”, declarou a manifestante.

União de movimentos

Uma das marcas da Marcha dos Povos da Terra pela Amazônia desta terça-feira, 8, foi a união de diversos movimentos sociais em prol de uma única pauta: levar ás autoridades presentes na capital paraense melhores condições de vida para as populações.

Assim como pensa um dos líderes do Movimento Camponês Popular, Lindenilson Silva, “o importante nesse momento é a união dos movimentos sociais em prol da defesa da Amazônia. São temas complexos como defesa à vida, soberania alimentar, a proteção dos territórios, acima de qualquer coisa. Então esse ato é a manifestação de uma grande união de todos os movimentos em prol de uma única pauta para o governo”, explicou.

A líder Domingas Martins, do Grupo de Mulheres Brasileiras também enfatizou a importância do momento e de dar ainda mais voz para as mais variadas causas sociais. “Nesse momento, em que os holofotes estão virados para a nossa região, nós precisamos estar nas ruas enfatizando qual é a Amazônia que nós queremos. Principalmente as mulheres, que sofrem com a desigualdade social, o desrespeito, o machismo e para nós, é fundamental, vir para as ruas e não calarmos a nossa voz”, concluiu a manifestante.

