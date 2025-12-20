Cuidados com animais de estimação devem ser reforçados no final de ano

O barulho dos fogos de artifício pode representar sérios riscos para cães e gatos no final do ano. Neste período de Natal e Ano Novo, quando a quantidade de fogos aumenta para comemorar as datas festivas, os tutores de animais precisam redobrar os cuidados, de acordo com a orientação de veterinários. Os animais de estimação com doenças pré-existentes como ansiedade, taquicardia e idosos podem até morrer devido ao pavor que o barulho causa.

A veterinária Angel Caroline Macedo explica a audição dos animais de estimação os torna mais sensíveis a esses tipos de estímulos sonoros. “Os animais podem vir a óbito por conta dos fogos de artifício, seja por conta da luz, seja por causa do barulho, lembrando que os pets, principal os cães e gatos, têm os sentidos mais aguçados que os nossos e a audição deles podem chegar até quatro vezes mais sensíveis comparada aos seres humanos”, destaca.

Os principais sinais de medo e estresse entre os animais de estimação são se esconder em locais fechados, arranhar portas (para ter acesso a algum cômodo) e agressividade. Em situações mais graves, o pânico pode levar a fugas, acidentes e comportamentos de risco.

Recentemente, um caso triste foi do cachorro Ozzy, do cantor Matheus Santaella, que durante a final da Copa Libertadores da América, morreu de infarto em razão do barulho de fogos de artifício. Em postagem divulgada na rede social Instagram, Matheus escreveu que o cachorro estava com a família há oito anos. O cantor aproveitou para alertar sobre o uso de fogos em áreas residenciais.

"O Ozzy infartou por conta dos fogos de artifício imparáveis ​​na hora do jogo. Foi a segunda vez que a gente perdeu um cachorro por conta de fogos! Por favor, não soltem fogos de planejamento em áreas residenciais! Não só pelos cães, mas crianças autistas, idosos... Vocês não têm ideia de como uma mínima ação irresponsável pode se desdobrar na vida dos outros", afirmou. Matheus ainda acrescentou que as datas festivas não precisam de fogos para comemorar.

A veterinária Angel Caroline Macedo alerta que uma exposição prolongada aos fogos pode gerar problemas de saúde nos animais de estimação. O barulho faz com que cães e gatos liberem o hormônio do estresse conhecido como cortisol.

"Esses hormônios liberados por longos períodos e de maneira crônica, podem desencadear problemas de memória, baixa de imunidade, e até mesmo problemas cognitivos. Eles podem responder exageradamente aos estímulos externos, por mais que sejam mínimos, ou seja, o organismo já está estressado por tanto tempo, que qualquer coisinha já reage de maneira exagerada", explica.

Os animais de estimação idosos e com problemas de saúde são mais suscetíveis aos efeitos dos fogos. Por isso, os tutores devem tomar uma série de medidas para diminuir o impacto. Angel orienta que haja um manejo no ambiente. O primeiro passo é oferecer um local seguro, com o tutor por perto, ou com pessoas conhecidas do animal. Outra possibilidade pode ser deixar o animal em um hotel, ou com um pet sitter (babá de pet).

“Outra alternativa seria estar num ambiente fechado com a televisão ligada, colocar uma caixinha com um som calmo, como é um ambiente fechado com um som tranquilo, o animal não sente tanto o susto dos fogos de artifício. Também poderia usar abafadores, que é como se fossem fones auditivos para pets. Também pode colocar um paninho em volta do pet como se fosse segurança, um abraço”, orienta.

Uma opção também é a utilização de calmantes para os animais. Os dois veterinários apontam essa possibilidade, mas é necessário ter cuidado e somente fazer isso com orientação médica. "Os tutores podem estar realizando com uma orientação veterinária é dar calmantes homeopáticos para cães e gatos. Eles não têm contraindicação, nem restrição, porque são a base de ingredientes naturais, e podem estar enviando dados ao pet de acordo com o peso e com a rotina do animal", detalha Angel Macedo. Os tutores jamais deverão automedicar os animais de estimação com outros remédios.