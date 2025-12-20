Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Cuidados com animais de estimação devem ser reforçados no final de ano

Fogos de artifício podem até causar a morte de animais de estimação devido ao barulho e luzes

Vito Gemaque
fonte

Cachorros e gatos podem buscar de esconder por causa dos fogos de artifício. (SECOMSP)

O barulho dos fogos de artifício pode representar sérios riscos para cães e gatos no final do ano. Neste período de Natal e Ano Novo, quando a quantidade de fogos aumenta para comemorar as datas festivas, os tutores de animais precisam redobrar os cuidados, de acordo com a orientação de veterinários. Os animais de estimação com doenças pré-existentes como ansiedade, taquicardia e idosos podem até morrer devido ao pavor que o barulho causa.

A veterinária Angel Caroline Macedo explica a audição dos animais de estimação os torna mais sensíveis a esses tipos de estímulos sonoros. “Os animais podem vir a óbito por conta dos fogos de artifício, seja por conta da luz, seja por causa do barulho, lembrando que os pets, principal os cães e gatos, têm os sentidos mais aguçados que os nossos e a audição deles podem chegar até quatro vezes mais sensíveis comparada aos seres humanos”, destaca.

Os principais sinais de medo e estresse entre os animais de estimação são se esconder em locais fechados, arranhar portas (para ter acesso a algum cômodo) e agressividade. Em situações mais graves, o pânico pode levar a fugas, acidentes e comportamentos de risco.

Recentemente, um caso triste foi do cachorro Ozzy, do cantor Matheus Santaella, que durante a final da Copa Libertadores da América, morreu de infarto em razão do barulho de fogos de artifício. Em postagem divulgada na rede social Instagram, Matheus escreveu que o cachorro estava com a família há oito anos. O cantor aproveitou para alertar sobre o uso de fogos em áreas residenciais.

"O Ozzy infartou por conta dos fogos de artifício imparáveis ​​na hora do jogo. Foi a segunda vez que a gente perdeu um cachorro por conta de fogos! Por favor, não soltem fogos de planejamento em áreas residenciais! Não só pelos cães, mas crianças autistas, idosos... Vocês não têm ideia de como uma mínima ação irresponsável pode se desdobrar na vida dos outros", afirmou. Matheus ainda acrescentou que as datas festivas não precisam de fogos para comemorar.

A veterinária Angel Caroline Macedo alerta que uma exposição prolongada aos fogos pode gerar problemas de saúde nos animais de estimação. O barulho faz com que cães e gatos liberem o hormônio do estresse conhecido como cortisol.

"Esses hormônios liberados por longos períodos e de maneira crônica, podem desencadear problemas de memória, baixa de imunidade, e até mesmo problemas cognitivos. Eles podem responder exageradamente aos estímulos externos, por mais que sejam mínimos, ou seja, o organismo já está estressado por tanto tempo, que qualquer coisinha já reage de maneira exagerada", explica.

Os animais de estimação idosos e com problemas de saúde são mais suscetíveis aos efeitos dos fogos. Por isso, os tutores devem tomar uma série de medidas para diminuir o impacto. Angel orienta que haja um manejo no ambiente. O primeiro passo é oferecer um local seguro, com o tutor por perto, ou com pessoas conhecidas do animal. Outra possibilidade pode ser deixar o animal em um hotel, ou com um pet sitter (babá de pet).

“Outra alternativa seria estar num ambiente fechado com a televisão ligada, colocar uma caixinha com um som calmo, como é um ambiente fechado com um som tranquilo, o animal não sente tanto o susto dos fogos de artifício. Também poderia usar abafadores, que é como se fossem fones auditivos para pets. Também pode colocar um paninho em volta do pet como se fosse segurança, um abraço”, orienta.

Uma opção também é a utilização de calmantes para os animais. Os dois veterinários apontam essa possibilidade, mas é necessário ter cuidado e somente fazer isso com orientação médica. "Os tutores podem estar realizando com uma orientação veterinária é dar calmantes homeopáticos para cães e gatos. Eles não têm contraindicação, nem restrição, porque são a base de ingredientes naturais, e podem estar enviando dados ao pet de acordo com o peso e com a rotina do animal", detalha Angel Macedo. Os tutores jamais deverão automedicar os animais de estimação com outros remédios.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pets

belém

fogos de artifício

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

VEM BUSÃO

Prefeitura lança aplicativo para acompanhar ônibus em tempo real em Belém

Vem Busão permite consultar localização dos ônibus, itinerários e tempo de chegada aos pontos em Belém

16.12.25 20h26

TRANQUILIDADE

Tranquilidade marca primeiro dia sem 21 linhas de ônibus após Belém integrar BRT Metropolitano

A partir desta segunda-feira (15), entrou oficialmente em vigor a descontinuidade de 21 linhas de ônibus que atendem Belém, Ananindeua e Marituba

15.12.25 16h21

MOBILIDADE

Setransbel diz que Passe Fácil funciona mesmo com a descontinuidade de linhas de ônibus em Belém

A reorganização ocorre após a entrada do BRT Metropolitano e busca reduzir a sobreposição de itinerários e o fluxo de veículos em corredores viários, como a rodovia BR-316 e as avenidas Almirante Barroso, José Malcher e Boulevard Castilhos França

12.12.25 12h27

Belém

Protesto, confusão, spray de pimenta e mais; saiba o que aconteceu na Câmara Municipal de Belém

Nesta quarta-feira (17/12), manifestantes estiveram no local para protestar contra reajuste de IPTU e outras mudanças

17.12.25 15h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda