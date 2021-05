Cuidadores de idosos de Belém cobram vacina contra a covid-19 para a categoria

Cuidadores de idosos de dois abrigos estaduais localizados em Belém estão reclamando da demora da vacinação contra a covid-19 para a categoria deles. São funcionários do Nosso Lar Socorro Gabriel, no bairro de Val-de-Cães, e do Lar da Providência, no bairro do Souza. No dia 8 de maio, alguns deles receberam a primeira dose do imunizante. Entretanto, até agora, não há informações sobre o calendário de imunização para o restante da equipe nem para a segunda dose.



De acordo com a assistente de desenvolvimento social Michele Oliveira, servidora do Nosso Lar Socorro Gabriel, apenas um terço do total dos funcionários dos dois abrigos para idosos receberam a primeira dose. "Só depois de muita luta, conseguimos parcialmente a vacina. Muita mobilização. Mas de 532 funcionários dos dos dois abrigos, menos de um terço tomaram a primeira dose no dia 8 de maio. Faltam muitos colegas ainda", reclamou Michele.



A servidora lembrou que a categoria que trabalha nos abrigos está no grupo de prioridades para imunização. "Nossos idosos foram vacinados, mas somos do grupo prioritário, estamos no plano de vacinação. Acionamos o Ministério Público [do Estado], que deu um parecer favorável e notificou a Prefeitura [de Belém] para fazer a vacina em todos os funcionários. Só que fizeram apenas nos servidores efetivos da Seaster. Só que o abrigo é composto por vários outros funcionários: terceirizados, colaboradores eventuais, serviços prestados. Essas pessoas ainda não conseguiram a vacina", detalhou Michele.



No dia 9 de fevereiro de 2021, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) enviou um ofício à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), destacando que, com base em recomendações de entidades governamentais e científicas, a Comissão Especial covid-19 da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia recomenda que residentes e os funcionários de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) sejam considerados prioridades para receberem o primeiro fornecimento de vacinas contra covid-19, como no Reino Unido, Estados Unidos e Canadá.



"Por esses motivos, é fundamental que, no Plano Municipal de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19 seja destacada a prioridade para vacinação dos residentes e funcionários das Instituições de Longa Permanência para Idosos", pontuou o documento.



Seaster

A Secretaria de Estado Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), que coordena os dois espaços, informou que todos os idosos acolhidos em abrigos estaduais já receberam a vacinação contra a covid-19. Atualmente, 81 idosos encontram-se acolhidos nos espaços. No entanto, diferente do que foi relatado pela servidora denunciante, a Seaster contabiliza de uma outra forma o número da equipe.



"A Secretaria ainda informa que, no sábado, 08, 190 servidores que atuam nos abrigos foram vacinados com a primeira dose da imunização, restando ainda 144 trabalhadores. O Estado é responsável pelo repasse das vacinas, a execução da vacinação é de responsabilidade do município", detalhou, em nota.



Sesma

Já a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou, em nota, que o calendário para imunização dos funcionários que ainda não receberam a primeira dose ainda será montado. "Realmente, vacinamos um terço deles. Vamos marcar para fazer o restante. Só falta definir a data. Sobre a quantidade dos vacinados, ainda estamos calculando esse número".