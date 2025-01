Cães e gatos recebem atendimento e cuidados no aniversário de 409 anos de Belém

No dia em que Belém comemora seus 409 anos, os moradores que passaram pela Praça da República encontraram um presente especial para os seus companheiros de quatro patas. Das 9h às 13h deste domingo (12/01), no anfiteatro do espaço, cães e gatos puderam usufruir de serviços gratuitos como vacinação, castração e consultas veterinárias. A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais em parceria com o projeto “Pará Pet”, reuniu famílias e protetores de animais de diversas partes da cidade.

Além disso, o evento também ofereceu outros atendimentos ao público, como emissão de documentos, consultas médicas e vacinação contra diversas doenças, unindo bem-estar humano e animal em uma celebração comunitária.

Praça da República foi palco de diversos serviços gratuitos oferecidos a população. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Importância de manter a vacinação e os cuidados com os pets

Segundo Bruno Barros, médico veterinário e responsável pelo projeto “Pará Pet”, a vacinação periódica é fundamental para prevenir doenças graves em cães e gatos.

"A vacina antirrábica é obrigatória e deve ser renovada anualmente. Além dela, há outras vacinas importantes, como a múltipla viral para cães, que protege contra leptospirose e coronavirose, e a tríplice felina para gatos, que combate doenças como rinotraqueíte e calicivírus", explicou.

Serviço de cuidados com pets na Praça da República na manhã deste domingo. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Barros também destacou a necessidade de vermifugar os animais e realizar check-ups veterinários ao menos duas vezes por ano. "O cuidado preventivo é essencial para garantir a saúde e longevidade dos pets. Começamos as vacinas em filhotes a partir de 45 dias de vida, com reforços anuais. Isso reduz muito o risco de infecções graves", disse o veterinário.

Tutores levaram seus pets para receberem atendimento (Foto: Igor Mota / O Liberal)

O papel da Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais

A secretária Elizabete Pires destacou que ações como a deste domingo fazem parte do compromisso do município em promover o bem-estar animal. "Quando você vacina um animal, o veterinário já marca o retorno na carteirinha. Não perder essa data é fundamental, pois o animal pode ficar vulnerável a doenças infectocontagiosas", alertou Elizabete.

Elizabeth Pires, secretária de Proteção e Defesa dos Animais. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Ela também enfatizou que os serviços não beneficiam apenas os animais, mas a população toda. "Ao garantir a saúde dos pets, protegemos a interação entre humanos e animais, reduzindo o risco de zoonoses. A castração, por exemplo, ajuda a diminuir o número de animais abandonados e o sofrimento nas ruas", completou.

A Secretaria, criada recentemente, continua em processo de ampliação das ações, mas já prevê mais eventos como este ao longo do ano. "Queremos alcançar metas maiores de vacinação, castração e atendimentos médicos. Estamos promovendo um cadastro específico para castrações, voltado não só para tutores de animais, mas também para protetores independentes", informou a secretária.

A integração dos serviços na Praça da República

A ação na Praça da República também contou com uma ampla oferta de serviços à população em geral. Além do atendimento veterinário, os moradores puderam renovar documentos como RG e certidões, realizar consultas médicas nas áreas de ginecologia, pediatria e nutrição, e até receber vacinas contra covid-19, HPV e tríplice viral.

Quem passou pelo local também encontrou serviços de estética, como corte de cabelo e design de sobrancelhas, criando um ambiente diversificado de cuidados para toda a família – incluindo, é claro, os membros peludos.

Mais ações no horizonte

Para aqueles que não conseguiram participar do evento, a secretária Elizabete Pires afirmou que novas ações serão realizadas em breve. "Nosso objetivo é atender cada vez mais tutores e protetores, garantindo que os animais de Belém tenham acesso à saúde e bem-estar. Essa é uma das nossas prioridades, e vamos trabalhar continuamente para ampliar o alcance dos serviços", prometeu.

Animais de todos os tamanhos foram atendidos na praça (Foto: Igor Mota / O Liberal)

O médico veterinário Bruno Barros acrescentou que o sucesso da iniciativa deste domingo reforça a importância do trabalho integrado entre poder público e projetos como o "Pará Pet". "Quando unimos esforços, conseguimos fazer a diferença na vida das pessoas e dos animais. Esse é só o começo de um ano de muitas conquistas para Belém", concluiu.

O aniversário de 409 anos da cidade foi marcado por celebração, cuidado e reafirmação do compromisso com o bem-estar de seus moradores – humanos e animais. Uma demonstração de que, em Belém, todos são parte dessa grande festa.

Principal vacina nos pets e frequência delas

Cães : múltipla viral a partir de 45 dias de vida;

: múltipla viral a partir de 45 dias de vida; Gatos: tríplice felina a partir de 45 dias de vida.