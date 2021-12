CUFA recebe doações de alimentos e brinquedos para famílias pobres em Belém; saiba como ajudar

Desde o início do mês de dezembro a Central Única das Favelas (CUFA) iniciou a campanha “Natal da CUFA”, que tem como objetivo arrecadar alimentos para serem distribuídos para as famílias beneficiadas pelo programa “Mães da Favela”. A iniciativa foi criada durante o período mais crítico da pandemia, para ajudar as chefes de famílias das regiões periféricas. O programa atendeu mais de 30 mil pessoas ao longo de 2020 e 2021. No Pará, a meta é amparar pelo menos 500 famílias.

Além de alimentos, brinquedos também estão sendo arrecadados pela instituição. A ONG conta com a colaboração e incentivo do empresariado local, outras instituições, órgãos públicos e entidades sociais para tornar possível a missão de fazer um natal melhor para todos. As doações podem ser feitas na sede da CUFA, localizada em Icoaraci, na travessa Moura Carvalho, n° 172. O contato é (91) 98438-1292, que estará disponível para esse atendimento.

A CUFA está presente há mais de 20 anos nas favelas brasileiras e há cerca de dois anos no estado do Pará. O trabalho é voltado a atividades nas áreas de educação, lazer, esporte, cultura e cidadania. Em 2020, a ONG se deparou com o desafio da pandemia. "Sabendo que a crise atingiria ainda mais as comunidades carentes, a entidade concentrou todos os esforços para captar doações e buscar diminuir os impactos causados pela pandemia. Através do programa 'Mães das Favelas', a instituição entregou cestas básicas nas moradias mais afligidas pela fome e falta de assistência", diz a instituição, por nota.

Outra linha de ação, diz a nota da ONG, "...foi focada em diminuir a exclusão digital, tendo a CUFA conseguido a doação de chips com internet gratuita por 6 meses, já tendo atendidas mais de 30 mil famílias no Pará. Ao todo calcula-se um montante aproximado de 3 milhões de reais em diversos tipos de doações realizadas para as famílias atendidas pela CUFA".