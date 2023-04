Cruzeiro internacional faz ‘aparição inusitada’ em Breves no Marajó e vídeo viraliza na web

Um vídeo do momento em que um cruzeiro internacional passa pela região conhecida como Estreito de Breves, na Ilha do Marajó, viralizou nas redes sociais na última quinta-feira (20). O registro chamou atenção para a surpresa de muitos moradores que ficaram impressionados com a aparição inusitada.

As informações iniciais dãoconta de que trata-se de um cruzeiro alemão, cujos passageiros participam de uma expedição com 18 dias de duração, que refaz o caminho percorrido pelo explorador espanhol Francisco de Orellana, o primeiro europeu a navegar o Amazonas, em 1542.

No vídeo, é possível ver que pequenas embarcações tentam seguir o gigantesco navio. O cruzeiro já teria passado por diversas cidades da Amazônia e seguido para Belém nos últimos dias.