Temporada de cruzeiros movimenta Santarém após dois anos de pandemia

Temporada de cruzeiros retorna à Santarém após dois anos paralisados em decorrência da pandemia da covid-19. Nesta edição - 2022/2023 - estão previstos 23 navios que devem trazer ao município cerca de 28 mil turistas, estima a Secretaria Municipal de Turismo (Semtur). A pasta afirma ainda que essa temporada deve injetar R$ 46 milhões na economia local.

Nesse sentido, a Prefeitura, por meio da Semtur, vem articulando diversas ações para a chegada desses cruzeiros internacionais, oriundos principalmente dos países: Estados Unidos, Inglaterra, Holanda e Alemanha.

O transatlântico Insígnia, da empresa marítima Oceania Cruises, deu início à temporada de cruzeiros na cidade banhada pelo rio Tapajós. Ancorado no porto Companhia Docas do Pará (CDP) no dia 24 de novembro, chamou a atenção dos munícipes pelo tamanho e ainda pela movimentação nos pontos turísticos e comercial da frente da cidade - foram 803 turistas e 400 tripulantes que circularam.

Tripulação preparada para as viagens internacionais (Divulgação/ Agência Santarém)

Na semana seguinte, foi a vez do Cruzeiro Seven Seas Navegator que aportou no domingo (27), com 557 turistas e 345 tripulantes. Já o navio Voledam aportou na segunda-feira, 28, trazendo 1.718 turistas e 647 tripulantes.

Santarém na rota do turismo

O município de Santarém tem uma localização privilegiada, pois os navios passam pela cidade tanto na ida quanto no retorno das rotas, que se destaca pela gastronomia local bastante apreciada a base de peixes da região, aliados a pratos que atendem até os paladares mais exigentes, além de artesanatos e diversos pontos turísticos para se conhecer. No retornos dos navios um dos destinos é a vila balneária de Alter do Chão, localizada a cerca de 37 km da zona urbana de Santarém, que já foi eleita como a praia de água doce mais linda do mundo, também apontada pelo Ministério do Turismo como um dos 25 destinos tendência para 2022, os títulos se devem pela beleza paradisíaca da praia de areia branca e águas azuis esverdeadas do Rio Tapajós, além da A cultura local, gastronomia e um povo bastante hospitaleiro.

Alter do Chão é um dos destinos mais procurados pelos turistas (Ândria Almeida/ O Liberal)

O secretário municipal de Turismo, Alaércio Cardoso, ressalta que a temporada 2022/2023 superou as de anos anteriores e está oferecendo emprego e renda para centenas de pessoas em diversos segmentos econômicos.

“Hoje, Santarém é o município que mais recebe navios transatlânticos de turistas na região norte. Está à frente de Belém e de Macapá, pois o município tem uma posição estratégica tanto na subida quanto na descida do Rio Amazonas. Haverá dias de chegadas simultâneas em Santarém e em Alter do Chão com os navios aportados. A nossa expectativa é de que na temporada 2023/2024 já estejamos recepcionando com o novo CAT em Alter do Chão”, informou Cardoso.

Orla da praia em Alter do Chão, destino preferido dos turistas (Ândria Almeida/ O Liberal)

A temporada está com rota em Santarém até abril de 2023.

Santarém/CDP

26 de dezembro - Marina, 1447 turistas, 800 tripulantes.

15 de janeiro - Viking Sea, 930 turistas, 465 tripulantes.

21 de janeiro - Viking Sea, 930 turistas, 465 tripulantes.

28 de fevereiro - Viking Sea, 930 turistas, 465 tripulantes.

02 de março - Volendam, 1718 turistas, 647 tripulantes.

06 de março - Viking Sea, 930 turistas, 465 tripulantes.

09 de março - Seaboum Quest, 540 turistas, 330 tripulantes.

27 de março - Seaboum Venture, 264 turistas, 120 tripulantes.

28 de março - Seven Sears Voyage, 777 turistas, 447 tripulantes.

06 de abril - Seven Sears Navigator, 557 turistas, 447 tripulantes.

20 de abril - Seaboum Venture, 264 turistas, 120 tripulantes.

Confira os próximos cruzeiros Santarém/Alter do Chão

07 de março - Violendam, 1718 turistas, 647 tripulantes.

14 de março - Seaboum Quest, 540 turidtas, 330 tripulantes.

23 de março - Seven Seas Voayage, 777 turistas, 447 tripulantes.

11 de abril- Zaandam, 557 turistas, 345 tripulantes.



Protocolos sanitários

Os tripulantes dos cruzeiros obedecem aos protocolos sanitários que exigem testagem para a covid-19 e vacinação dos passageiros e tripulantes antes do começo da viagem.