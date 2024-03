Cruzeiro internacional aporta em Belém e passageiros visitam a Estação das Docas e outros espaços

Passageiros do navio MSC Poesia, com 2.163 pessoas a bordo, o maior da temporada, pertencente à companhia MSC Cruzeiros, visitam, na manhã desta segunda-feira (18), a Cidade de Belém do Pará, como parte de uma viagem internacional iniciada no porto de Civitavecchia, na Itália, em 4 de janeiro. Os passageiros da embarcação já estiveram em destinos da Europa e da África, antes de chegar ao Brasil, passando pelo Rio de Janeiro e Salvador (BA), antes de seguir ao norte do Brasil. No dia 13 último, eles fizeram escala em Manaus (AM), e, depois, seguiram para Alter do Chão, no município de Santarém, antes de chegar a Belém.

Eles desembarcaram no Distrito de Icoaraci, logo cedo. São mobilizados 25 ônibus para o descolamento de grupos dos passageiros em um city tur pela capital paraense, com a finalidade de acesso aos principais equipamentos turísticos de Belém. Muitos deles já se encontram na Estação da Docas, que abriu suas portas nesta segunda (18) excepcionalmente às 8h e não às 10h, justamente para atendimento a essa demanda de visitantes. Na Estação das Docas, eles foram recepcionados com números de danças regionais e contam com restaurantes, lojas, sorveterias, lanchonetes e cafeterias, além de cultura e outros serviços. O local também possui comunicação visual e monitores trilingues.

Alguns grupos de passageiros sairão do terminal hidroviário da Estação das Docas para passeio de barco na região de ilhas, e outros grupos farão passeios por conta própria e terão o complexo turístico e gastronômico na rota. A recepção aos visitantes em Belém é coordenada pela Organização Social Pará 2000 e Secretaria Estadual de Turismo (Setur).

Novos destinos

Após a visita a Belém, o navio deixará o Brasil, partindo para destinos do Caribe como Barbados, Santa Lúcia, Martinica, República Dominicana e Bahamas, incluindo a Ocean Cay MSC Marine Reserve, ilha privativa da MSC Cruzeiros.

Ao chegar à América do Norte, o MSC Poesia fará um pernoite em Miami e em Nova York, antes de seguirem para o norte até a Nova Escócia e Quebec, no Canadá. Já no caminho de volta para o Mediterrâneo, os viajantes continuarão visitando alguns dos mais deslumbrantes destinos do norte da Europa, incluindo Reino Unido e Holanda, além da Groenlândia e da Islândia, antes de finalizar o roteiro na Alemanha.