Cruz Vermelha inicia treinamentos do Projeto Círio 2025 neste sábado (26), em Belém

A Cruz Vermelha Brasileira, filial Pará, dá início neste sábado, 26, aos treinamentos do Projeto Círio 2025, considerada uma das maiores mobilizações voluntárias promovidas pela instituição no estado. A iniciativa tem como principal objetivo capacitar voluntários para atuar em primeiros socorros e apoio humanitário durante as procissões e demais eventos do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil.

As formações ocorrerão sempre aos sábados, no Centro Universitário Fibra, localizado na avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, no bairro de Nazaré. Cada voluntário deve participar de apenas um treinamento, com a possibilidade de escolher entre dois turnos: manhã, das 8h às 12h, ou tarde, das 14h às 18h.

As inscrições estão abertas até o dia 28 de setembro, ou até o preenchimento total das vagas disponíveis. Os interessados devem realizar o cadastro exclusivamente pelo site: www.e-inscricao.com/cvbpa/projetocirio2025.

Os valores para participação variam conforme o mês de inscrição. Em julho, o custo é de R$ 20,00. Já em agosto, o valor sobe para R$ 25,00, e em setembro, para R$ 30,00. Os pagamentos podem ser feitos por pix ou cartão de crédito.