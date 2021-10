Cronograma de vacinação contra a covid-19 está mantido em Belém até o dia 12 de novembro

Simultaneamente ao Mutirão de Vacinação de Belém que continua para quem está com as doses atrasadas até esta terça-feira (02), o calendário para segunda dose divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) está mantido nesta semana. A partir desta segunda-feira, dia 1°, a Sesma aplica a segunda dose da Pfizer nas pessoas nascidas em 2004. No dia 2, a segunda dose do imunizante para os nascidos em 2005 e 2006.

Na quarta-feira (03), a segunda dose da vacina da Pfizer será para as pessoas nascidas em 2007 e 2008; a quinta-feira (04), será a vez dos nascidos em 2009. E na sexta-feira (05), mais uma chamada da segunda dose, porém da Coronavac, para as pessoas nascidas até 1993. A aplicação da Coronavac continua no sábado (06), com a segunda dose da vacina para as pessoas nascidas de 1994 a 2003.

A segunda semana de novembro terá uma maratona de reforço com a aplicação da terceira dose nos idosos. Uma nova chamada para esse reforço será feita no dia 8, para idosos nascidos em 1952 e 1953, que tenham recebido a segunda dose até julho. No dia 09, será aplicado o reforço aos idosos nascidos em 1954 ou 1955, que tenham recebido a segunda dose até julho.

No dia 10, a dose de reforço vai para idosos nascidos em 1956 ou 1957, vacinados com a segunda dose até julho. No dia seguinte (11), será a vez dos idosos nascidos em 1958 ou 1959, que receberam a segunda dose até julho. E o último dia de aplicação da terceira dose, será no dia 12 de novembro, nos idosos nascidos em 1960 ou 1961, vacinados com a segunda dose até julho.

A Sesma também divulgou orientações sobre o calendário de vacinação contra a covid-19, para casos excepcionais. Os idosos com 60 anos ou mais, grávidas, puérperas e lactantes com filhos de até um ano de idade, que ainda não vacinaram a primeira ou a segunda dose, poderão comparecer nos pontos para vacinar a qualquer momento, dependendo da vacina utilizada no dia.

Também podem comparecer aos pontos a qualquer momento, os idosos com 70 anos ou mais, que não receberam a terceira dose. Os critérios de inclusão de cada grupo, documentos necessários e os pontos de vacinação serão informados em notas específicas com até um dia de antecedência.