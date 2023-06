“Cristo não poderá reconhecer aquele que escolheu tudo, exceto Ele”, diz padre Cláudio em homilia

O Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33, é o texto usado para reflexão do padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém. A homilia do dia é um convite e um encorajamento ao reconhecimento da vida com Deus e a importância dela para as vivências do ser humano no dia a dia.

Confira o Evangelho

26“Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. 27O que vos digo na escuridão dizei-o à luz do dia; o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados!

28Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma! Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno!

29Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. 30Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. 31Não tenhais medo! Vós valeis mais do que muitos pardais.

32Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. 33Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus.

Com base nisso, padre Cláudio diz que “Mateus nos encoraja, revelando como Deus é próximo da gente. Eu encontro todos os dias pessoas desanimadas e tristes porque foram atingidas por uma morte familiar, derrotadas pela vida”. Ele também ressalta que Cristo está presente e as palavras de Mateus servem de ânimo aos fiéis.

“Quantas pessoas se sentem abandonadas e não compreendidas. Quantas perderam o prazer de viver e estão mergulhando na dor. Aqui entra o poder e a força da Palavra de Deus, que nos diz para não temer tudo isso porque Deus compartilha a vida de todas as pessoas”, completa o religioso.

Perspectiva de vida

A reflexão, ainda, aponta para as perspectivas de vida ao lado de Jesus. Segundo o padre, tudo é mais simples quando há o reconhecimento da presença dEle no cotidiano. “Por isso, se os nossos problemas são grandes, maiores são as nossas esperanças de vida, porque a Palavra de Deus entra na história de cada um para alimentar os frutos de vida eterna”.

“Deus fala e nós tentamos ouvi-lo e depois transmitimos Sua Palavra aos outros. Portanto, a ação de saber ouvir, de assimilar, é o momento de silêncio e trevas que precede o começo do anúncio. Durante esse anúncio, as pessoas se sentirão atraídas”, acrescenta padre Cláudio.

“Onde a vida vibra, aí Deus está presente”, diz

A homilia do padre afirma, também, que Deus é o verdadeiro dono de tudo. Pighin faz uma comparação com a vida breve de dois passarinhos e mostra que a grandeza e o potencial das coisas não decidem valor sobre as pessoas. “Mas pela presença de Deus. O nosso criador não se esquece de ninguém”.

“Ele está sempre do lado do ser humano e nunca contra. Se, às vezes, não percebemos a sua presença, não é por descuido, mas por sua maneira de pensar sobre nós, que tem perspectivas muito grandes que superam os horizontes da nossa experiência terrena. Dar testemunho e sermos cristão significa ter coragem de se expor, de manifestar perante os outros a nossa fé”, diz.

Esse exercício é tido como fundamental pelo religioso para que Cristo reconheça a humanidade. De acordo com ele, Jesus não poderá reconhecer aquele que escolheu tudo, menos a vida com Deus. “Portanto, repito: Cristo não poderá reconhecer aquele que escolheu tudo, exceto Ele. Precisa com certeza fidelidade e respeito pela liberdade humana, o coração da pessoa vai para o alto quando Cristo é a sua opção de vida”, completa.

