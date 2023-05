Missa na sede do Grupo Liberal celebra a 'Ascensão do Senhor'

A missa celebrada neste domingo (21), na sede do Grupo Liberal e presidida pelo padre Cláudio Pighin celebrou a "Ascensão do Senhor", rito do período pascal. O tema da solenidade dizia: "Jesus está sentado à direita do Pai nos céus". Durante a missa as famílias se reuniram para ouvir a palavra e, ainda, celebraram ao final os aniversariantes do dia.

RELEMBRE MISSAS ANTERIORES

Os cantos iniciais já anunciavam que "o senhor ressuscitou", nas vozes do cantor e dos católicos presentes. O público também participou com a liturgia, com a "Leitura do Livro dos Ato dos Apóstolos" e do responsório com os salmos 46 e 47.

Padre Cláudio refletiu sobre o tempo que os cristãos estão vivendo e que desde o convívio de Jesus com os apóstolos, a humanidade é convidada a fortalecer a sua fé. "A ascensão do senhor é a confirmação que aquele Jesus, que ressuscitou, é vivo e está entre nós e unido ao pai. Por isso ele acende o pai para confirmar essa trajetória de vida eterna. Mas com isto não quer dizer que ele some da nossa vida. Pelo contrário, agora está mais presente ainda, porque vai animar, encorajar, porque a nossa maneira, a nossa fé, a nossa maneira de acreditar é sempre frágil", disse.

A passagem que retrata a Galileia fala de revelação. Com suas palavras, o padre também encoraja os presentes. "Ascendeu foi ao pai através da ação do Espírito Santo, a nos fortalecer e encorajar, acreditar que esse nosso Deus é a nossa vida… Jesus convidou se encontrar lá em Galileia. Galileia significa 'que se revela' e revelou aos discípulos perante ele. Mas diz a palavra de Deus que uns ainda duvidaram, para mostrar a fragilidade desse credo. Também somos os mais frágeis. Mas essa potência de Deus permite acreditar no final que o protagonista da nossa vida é sempre Deus", declarou.

A biomédica Ana Laura Andrade, de 23 anos, esteve presente na celebração com toda a família. Para ela estar vivendo a ascensão do senhor e ouvir as palavras do padre orientam a melhorar enquanto ser humano. (Ivan Duarte / O Liberal)

Ana Laura Andrade, 23 anos, biomédica esteve presente na celebração com toda a família. Para ela estar vivendo a ascensão do senhor e ouvir as palavras do padre orientam a melhorar enquanto ser humano. "Vim com a família. Meu pai, minha mãe e meu irmão. A gente começou a ascensão de Cristo e a maioria das pessoas busca estar perto de Deus. Por meio da oração nós comunicamos com ele e por meio da escritura ele fala com a gente. É na missa que nos encontramos com ele. Então, da mesma forma que vamos à casa do nosso pai, vindo a missa estamos no encontro do senhor. Aqui o padre toca o nosso coração, com as homilias. Deus deu o filho dele, temos um irmão lá no céu", completou.

"É o humanismo. Quando a gente lê a bíblia, ele fala que vamos seguir Jesus e alcançar o céu. O padre tem a capacidade de passar a palavra de uma forma que ela vai alcançar os nossos corações. Saímos com o coração tocado, dispostos a mudar algum aspecto da nossa vida. Então, em cada missa saímos tocados e mais próximo ao Rei dos Céus", finalizou.