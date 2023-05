Missa deste domingo em O Liberal celebra o Dia Das Mães: 'Deus tem rosto de mãe', diz padre Claudio

O domingo, 14, de Dia das Mães foi marcado pela santa missa realizada na sede do Grupo Liberal e que também celebrou o 6º domingo da Páscoa. O padre Claudio Pighin celebrou a missa que começou com a mensagem sobre "Amar e guardar a palavra do senhor". Padre Claudio iniciou os ritos religiosos com cânticos e leituras das escrituras. As famílias tiveram um momento de comunhão, com a presença das mães e crianças no altar.

Sobre a palavra compartilhada com os presentes, o celebrante destacou que a Páscoa sugere e encoraja a dizer que as pessoas não estão sozinhas e que as mães são exemplos. "Estamos no 6º domingo da Páscoa. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Penso que muitas mães se sentiam abandonadas e não compreendidas, porque sabia mamar. Essas mães sabem imitar o amor de Deus, o amor doado, que pensa sempre no outro, nos filhos. Temos que viver o amor de Deus na nossa vida e que não estamos sós", iniciou.

Deus também teria a imagem de uma mãe, devido ao seu amor incondicional, destacou padre Claudio ao relembrar a fala do Papa João Paulo I. "Quanto mais a nossa vida é humana, temos a presença de Deus através da nossa humanidade. O Dia das Mães é exemplo de tudo isso. O primeiro que falou que Deus tem rosto de mãe foi o Papa João Paulo I, então, Deus não tem somente rosto de pai, tem rosto de mãe, porque ele é louco pela gente. Mães, vocês são muito importantes na evangelização", completou.

Anna Carolina Cabral, 40 anos, e a filha Isabela Cabral de 4 meses. Celebrando o dia das mães na missa pela graça do nascimento da filha. (Emanuele Corrêa / Especial O Liberal)

As mães e filhos comemoram a data ouvindo a palavra de Deus. Para Anna Carolina Cabral, 40 anos, servidora pública, o seu primeiro dia das mães com a filha Isabela Cabral, 4 meses, no colo se tornou ainda mais especial por estar na casa de Deus. "O dia das mães é um dia muito especial, celebra o dom da maternidade. Da vida. Comemorar entre família é muito especial. Mas comemorar essa graça recebida por Deus, recebê-lo na eucaristia, é contemplar, agradecer, pedir por saúde. É a confirmação de um sonho realizado. É um momento que a gente celebra, agradece", disse.

Anna perdeu duas gestações e Isabela é o seu bebê arco-íris, que é como as mães chamam o bebê que é esperado após esse luto neonatal. Emocionada, também contou que na próxima semana a pequena de 4 meses será batizada. "A gestação pra mim é muito significativa, eu já tive duas perdas gestacionais. É um presente de Deus, ela foi muito desejada. É o bebê arco-íris. O quartinho dela é de arco-íris. O batizado dela é sábado que vem, e eu completo seis anos de casada e o padre Cláudio vai batizá-la", contou.

"Eu acho que o principal é a gente entender que a maternidade não é um direito, é uma graça recebida. Temos que pedir a Deus. Quem ainda não conseguiu ser mãe, ore a Deus. E se já é mãe, que agradeça a graça recebida", concluiu.

Pedro Martins, servidor público aposentado, 76 anos, conta que aprendeu a seguir a religião católica com a mãe. (Emanuele Corrêa / Especial O Liberal)

O servidor público aposentado, Pedro Martins, 76 anos, relembrou a memória de sua falecida mãe. Ele contou que aprendeu com ela sobre a religião católica e que quando perguntam se ele é católico desde criança, ele responde que é desde 9 meses antes do nascimento. "Minha mãe trabalhava em uma escola em Bragança de Padres Barnabitas Italianos, eu estudei lá. Tudo sobre a religião, foi ela quem me ensinou. Então hoje se estou aqui, é por causa dela", finalizou.