Cristãos celebram 'Pentecostes', neste domingo, 28

Neste domingo, 28, quinquagésimo dia após a Páscoa, o calendário cristão celebra “Pentecostes”, a solenidade do Espírito Santo. Pentecostes norteou a homilia deste domingo na missa conduzida no hall de O Liberal, pelo padre Cláudio Pighin.

“Hoje a Igreja Católica celebra Pentecostes, quando termina o tempo Pascal. Pentecostes é a solenidade do Espírito Santo, na qual é fundada a nossa Igreja de Jesus. Pentecostes mostra que, com a ascenção de Jesus, quem passa a ser o protagonista é o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É Deus”, inicia o líder religioso.

Pentecostes comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, de sua mãe, Maria, e de outros seguidores do Filho de Deus A origem da palavra vem do grego “pentēkostḗ”, que significa “quinquagésimo”.

Padre Cláudio Pighin celebrou a missa. (Ígor Mota/ O Liberal)

“Esse Deus quer garantir que Jesus realmente é Deus. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. É um só Deus. A ação do Espírito Santo fortalece a presença de Deus nas nossas vidas”, continuou.

O padre ressaltou que o Espírito Santo mostra como Deus nunca abandona nenhuma ovelha do seu rebanho. “Às vezes, a gente não entende muita coisa que acontece (contrariedades da vida) porque Deus é muito grande para nós (para compreendermos a sua plenitude), mas podemos perceber e recepcionar Deus através de nossos comportamentos e da maneira de ser e de sentir”, explicou.

Ele exemplificou que um sentimento que surge de auxiliar alguém que esteja necessitado pode ser a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. “De repente dá a vontade de dar uma ajuda àquele pobre. De onde veio isso? Somente da tua inteligência, da tua compaixão? Às vezes, pode ser também a ação do Espírito Santo que flui em ti. Saber discernir a ação de como Deus está próximo da gente, não nos abandona porque ele gosta das nossas vidas, a vida que ele plasmou, do que perdê-la.”

“A Palavra de Deus mostra também como essa ação do Espírito Santo tem uma ação de plasmar, de dar sempre vida às pessoas. Não gosta da morte, Deus, gosta da vida. Celebrar Pentecostes é celebrar a vida e o Espírito Santo que continua defendendo a nossa vida”, concluiu.

Pentecostes é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão