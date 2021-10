Crianças terão programações especiais em shoppings de Belém e Ananindeua

Nesta terça-feira (12), além de feriado de Nossa Senhora Aparecida, é comemorado o Dia das Crianças. As famílias que ficarem em Belém e em Ananindeua durante o feriado prolongado terão como opção de diversão as programações de Dia das Crianças de quatro shoppings. Todas as programações serão gratuitas.

O Parque Shopping, localizado na Av. Augusto Montenegro, em Belém, terá dois dias de programação para a criançada, nos dias 11 e 12 de outubro, às 17h, na praça 1 do empreendimento. A diversão terá início com um cortejo animado, com personagens e música. Em seguida, haverá contação de histórias infantis. Além disso, os pequenos receberão balões e poderão, também, realizar pinturas faciais e participar de brincadeiras.

Também nesses dois dias o Castanheira Shopping, localizado na BR-316, vai proporcionar momentos de brincadeira com personagens que irão circular pelos corredores das 17h às 19h. Na segunda-feira serão os Power Rangers e na terça-feira será o Super Mário e sua turma, além de robôs gigantes.

Na terça-feira (12) o Boulevard Shopping, localizado na Av. Doca de Souza Franco, promoverá a contação de histórias por meio do “Projeto Leitura para Todos” a partir das 15h e logo após se iniciará o show “A Cigarra e a Formiga”, às 17h.

Neste mesmo dia o Metrópole Ananindeua, na BR-316, proporcionará das 16h às 18h30 no piso L3 diversas oficinas para a criançada, além de pintura lúdica e motora, distribuição de balões e contação de histórias.