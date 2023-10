Paraenses viralizam em 'desafio da garrafa' por açaí e mortadela; vídeo

O "Desafio da Garrafa", famoso na web, ganhou sua versão paraense em uma brincadeira feita no Dia das Crianças, na quinta-feira (12). Em um "rodízio temporário" crianças e adultos se divertiram com uma recompensa bem paraense: quem conseguisse arremessar uma garrafa de água e deixá-la em pé comeria açaí com mortadela à vontade.

Para a competição inusitada, os moradores do bairro do Jurunas se juntaram ao redor de uma mesa. Em cima do móvel de plástico, estava uma panela cheia de açaí e pedaços de mortadela distribuídos em outro recipiente.

No vídeo publicado pela estudante Bruna Raissa, moradora do bairro, uma das crianças segue comendo até que um dos meninos que está na fila joga a garrafa e consegue mantê-la de pé.

Em entrevista ao OLiberal, ela conta que um de seus vizinhos foi quem sugeriu o desafio. "Meu vizinho teve a ideia de fazer a brincadeira e falou para a vizinhança sobre. Todos se amaram a ideia", explicou a estudante.