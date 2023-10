Dia das Crianças: pacientes internados para tratamento de saúde ganham dia especial em Santarém

Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado na quinta-feira (12), o bloco do Pronto Socorro Municipal de Santarém (PSM), que está acolhendo pacientes somente via regulação, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e a Arena Estadual do Oeste do Pará Professor Djalma Lima foram preenchidos com magia e alegria.

Brincadeiras, atividades e surpresas foram realizadas para tornar o dia dos pequenos internados ainda mais especial. Com a participação de uma equipe de voluntários, personagens icônicos como Tinker Bell, Arqueiro Verde e Barbie trouxeram encanto e magia para os pacientes mirins em tratamento nas referidas unidades.

No PSM, o ambiente foi decorado bem colorido para as onze crianças, que estavam vestidas com trajes de TNT personalizados com os rostos de super-heróis, criados pelo artista plástico Lucenildo Oliveira. Os pequenos se maravilharam com a visita dos personagens e participaram de atividades como pintura. Todas as crianças também receberam presentes.

A ação foi organizada pela equipe multiprofissional do HMS, com a parceria da odontóloga Sammya Marlen, que reuniu os personagens para animar a festa. Todos os brinquedos distribuídos foram arrecadados pela equipe do hospital.

Durante as ações, as crianças internadas tiveram a chance de esquecer, por um momento, os desafios da vida hospitalar, imergindo em um mundo de fantasia e brincadeiras. A reação positiva de Jadson Pereira de Sousa, que acompanhava o sobrinho no PSM, mostra o impacto dessa ação para as crianças internadas e seus familiares.

“Uma surpresa inesperada. Estou aqui com o meu sobrinho Saimon, que está operado. Para nós, é uma felicidade vocês proporcionarem esse momento a uma criança que já está há duas semanas internada esperando alta. Ter uma surpresa assim é uma alegria imensa”, disse.

Vestida como Thinker Bell, Tássia Barroso, compartilhou sua paixão pelo cosplay e ressaltou a importância dessa modalidade de fantasia. “É basicamente brincar de se fantasiar. A gente cria nossas roupas ou compra e entra mesmo no personagem. Finge ser uma princesa, finge ser uma fada, finge ser a Barbie, um guerreiro. E principalmente no dia das crianças, que elas adoram, é muito bom trazer essa nossa arte para abrilhantar um pouco o dia delas, porque a criança precisa de um pouco de magia na vida delas”, contou.

(Foto: Andria Almeida | Ascom HMS e UPA)

Alegria e emoção na Arena

Os cinco pacientes em tratamento médico na Arena Estadual receberam a visita dos personagens Tinker Bell, Arqueiro Verde e Barbie e tiveram momentos de descontração com a entrega de brinquedos e interação.

Raquel Moraes, mãe da Bárbara Luiza que está em tratamento na Arena, destacou a importância da ação. “Hoje, os personagens vieram até a arena onde as crianças estão internadas para proporcionar meia hora de alegria. As crianças estavam tristes, pensando que não receberiam nada. Minha filha amou tudo. Viu a Tinker Bell, de quem ela tem uma boneca e cujo filme assiste sempre. Quero expressar minha gratidão por terem tornado esse dia tão especial e alegre para as crianças”, afirmou.

Bárbara Luiza estava radiante ao ver a personagem Tinker Bell. “Eu tinha uma roupa dela que adorava. Já não me serve mais e tive que dar. Fiquei muito feliz com a visita dela aqui”, disse.

A presidente do Comitê Gestor da UPA, HMS e PSM, Layanna Hylda Barbosa, enfatizou a importância da humanização dos atendimentos nas unidades de saúde. “Essa ação é uma forma de proporcionar momentos especiais para as crianças durante sua estadia, sempre visando não apenas uma assistência de qualidade, mas também focada na humanização, para que nossos pacientes se sintam acolhidos. Essa ação só foi possível graças ao apoio de uma equipe engajada e de nossos parceiros”, contou.

Entre os voluntários que abrilhantaram o dia com suas presenças estavam Jean Lucas da Silva Peixoto, que encarnou o valente Arqueiro Verde; Tássia Barroso de Carvalho, que trouxe à vida a encantadora Tinker Bell; e Luan Andrade, que surpreendeu a todos com sua interpretação da Barbie.

Histórias que encantam na UPA

A UPA tornou-se cenário das cativantes histórias contadas por Ivanice dos Santos Costa, conhecida como vovó Ivanice. Participaram desse momento mágico cerca de 15 crianças, entre aquelas em observação clínica e as que aguardavam ansiosas pela alta médica. Além de se encantarem com as narrativas, ainda foram presenteadas.

Para Ivanice, diagnosticada com câncer em 2015, a arte de narrar histórias surgiu como um novo propósito de vida. "Este trabalho voluntário representa minha gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas. Houve um tempo em que estive internada e uma equipe me proporcionou momentos de alegria. Agora, retribuo esse gesto, levando esperança para crianças e adultos nos hospitais", contou.

A coordenadora do psicossocial, Narjara Dantas, ressaltou que ações assim têm um impacto positivo no tratamento. “Essa ação é crucial pois as crianças internadas gostariam de estar em casa, brincando com outras crianças. Estamos proporcionando justamente isso. Um cuidado humanizado que vai além do atendimento médico”, disse.