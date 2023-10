Crianças conectadas devem ser estimuladas com as brincadeiras tradicionais

Quando pensamos na figura de uma criança logo visualizamos em nossa mente alegria e brincadeira, mas em tempos atuais essas brincadeiras são diversas e cheias de inovações. As crianças já nascem conectadas com a tecnologia e o desafio dos pais é de tentar equilibrar com as brincadeiras tradicionais.

A administradora Camila Oliveira Nascimento Veloso, 33, é mãe de Mariah de 4 anos e Érico de um ano, ela diz que é difícil de obter controle e até privar as crianças desse mundo tecnológico, mas mesmo diante da dificuldade ela diz que impõe limites para que os filhos não fiquem presos ao mundo virtual.

"As crianças de hoje já nascem nesse universo tecnológico e digital, por isso, é muito difícil de conseguir impedir, mas o que a gente faz é colocar limites para que isso não seja a prioridade deles", explica Camila.

Ela diz que além dos limites, também incentiva as brincadeiras tradicionais como forma de estimular os filhos. "Aqui em casa a gente compra pinturas, massinhas, levamos para brincar ao ar livre. Tudo isso é uma forma de fazer com que eles não fiquem presos e vulneráveis a ficarem em frente às telas", explica Camila.

A pedagoga e psicóloga Elayne Nazaré de Souza Oliveira, 44, diz que desde 2010 as crianças já nascem em um mundo totalmente eletrônico e digital. Ela explica que esse advento se dá, principalmente, pelas questões que envolvem as redes sociais e o mundo online.

"O universo das crianças que já nasceram na geração conectada, está incorporado no próprio ambiente familiar do qual ela tem acesso. Ela tem pleno e livre acesso às questões digitais e do mundo eletrônico", explica.

A profissional explica que alguns neurocientistas apontam o prejuízo que traz para uma criança ter acesso desde cedo a esses brinquedos eletrônicos e a acesso a esse mundo online. "A criança está em formação neurológica para a informação e de personalidade de comportamento. Então, é muito complicado a criança ter acesso desde cedo, desde muito cedo a esses brinquedos eletrônicos", destaca Elayne Nazaré.

Como forma de estimular as crianças, a dica da pedagoga são os jogos infantis voltados para a alfabetização. A importância do brincar é grande na formação da criança, pois é por meio do brincar que ela desenvolve várias estruturas da sua personalidade, do seu comportamento, da socialização, da sua própria aprendizagem.

"É de fundamental importância que a criança tenha acesso aos brinquedos, às brincadeiras de criança mesmo, aquelas bem infantis e que são inerentes ao período em que ela está se desenvolvendo. É muito importante que os pais verifiquem também que tipo de brincadeira e brinquedo é importante para a idade", completa.

Sobre o limite em dosar a criança conectada com a criança das brincadeiras tradicionais, Elayne comenta que é necessário equilibrar e proporcionar as duas coisas. Além dos brinquedos eletrônicos é importante que a pessoa possa ter acesso a parques, praças, ao ar livre e brincar com outras crianças. “Tem que ter limite e o ideal seria poder proporcionar as duas coisas. A brincadeira por meio das redes de jogos, mas totalmente monitorada pelos pais, mas também levar as crianças para ambientes ao ar livre que ela possa ter esse desenvolvimento. A brincadeira de pega-pega, a brincadeira de estar desenvolvendo o físico e o mental”, explica Elayne.