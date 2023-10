Dia das Crianças: pais e filhos aproveitam o feriadão em espaços públicos, em Belém

Muitas famílias aproveitaram o feriado do Dia das Crianças, nesta quinta-feira (12), para passear com seus filhos nas praças de Belém. Na praça Batista Campos, por exemplo, algumas famílias fizeram piquenique com a criançada. E, no Parque Urbano Belém Porto Futuro, foi grande a movimentação dos pequeninos.

A professora Lenira Leopoldino, 58 anos, reuniu familiares e amigos em um piquenique na praça Batista Campos. “Preferimos vir à praça porque é um ambiente mais livre, tranquilo. As crianças gostam de correr e brincar. Decidimos fazer um piquenique, que reúne mais as famílias”, disse.

O neto dela, Vicente, fará 3 anos de idade em novembro, aproveitou as brincadeiras ao ar livre. “Agora, depois que ele completou dois anos, é que nós apresentamos a tela pra ele. Mas tem o horário de tela e o horário de brincar mesmo. A gente prefere que ele tenha o contato mais direto com a gente pra aprender, pois agora ele está conhecendo o mundo. Ele faz muitas perguntas, o que é normal”, contou.

O advogado Daniel Cardoso, 28 anos, e a esposa, a também advogada Lorena, 31, levaram a filha do casal, Gabriela, 4 anos, para passear na praça Batista Campos. “Estamos fazendo uma programação um pouco diferente, pra sair da rotina, aproveitando o feriado para levar ela pra brincar e passear e aproveitar ao máximo o Dia das Crianças, que é o dia dela”, disse.

Daniel contou que a programação da filha começou no dia anterior. “Ela saiu com as avós e jantou com as primas. Mais tarde vamos levá-la pra casa e entregar o presente”, contou. “Ela já ganhou bonecas. E gosta muito de livros. Tem um livro específico que ela gosta, que é de pintura, desenhar, e vamos dar uma coleção que ela gosta”, afirmou.

Pai incentiva o filho a participar de brincadeiras tradicionais

O enfermeiro Acássio Monteiro, 32 anos, levou o filho, João Arthur, 3 anos, para se divertir no Parque Urbano Belém Porto Futuro. “Ele já ganhou o presente dele, uma bicicleta, e já brincou”, disse. Ele contou que tenta passar para o filho as brincadeiras tradicionais, como empinar pipa e andar de bicicleta. “Tanto que ele não tem celular e nem tablet”, contou.

“Eu tento passar pra ele o que o meu pai me passou”, afirmou Acássio. A dona de casa Odileia Cristo, 52, também levou o enteado, Enzo, 4 anos, para passear no “Porto Futuro”. O garotinho se divertiu bastante e brincou com o carrinho elétrico que ganhou. “Ele quis vir aqui e tomar banho de chafariz", contou. “Ele veio junto com os amiguinhos deles também. Ele está aproveitando”, afirmou.