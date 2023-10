Dia das Crianças na Grande Belém tem programações culturais que despertam a imaginação infantil

O Dia das Crianças, celebrado nesta quinta-feira, 12, promete ser um dia repleto de programações culturais diferenciadas que vão ocorrer em várias partes da Grande Belém. Com atividades para todos os gostos, as atrações disponíveis podem variar de preço e horário de funcionamento, porém, garantem diversão aos pequenos e exploram a imaginação deles, com atividades lúdicas focadas em astronomia, música, estrelas, galáxias e desafios inteligentes.

Uma delas é a “Jornada Intergalática para Crianças”, do Parque Shopping Belém, na Rod. Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, que tem como atração a “Nave Planetária”, um espaço móvel digital que convida crianças e seus familiares a embarcar em uma viagem ao espaço sideral. A cúpula tem projeção Full HD e exibe inúmeros filmes para o público infantil, podendo comportar até 40 crianças para a execução de sua atividade. A astronave pode ser visitada na Praça 2 do shopping center, nos dias 7 a 31 de outubro, das 17h às 20h.

Isa Lucena, gerente de marketing do shopping, compartilhou a programação, criada com o objetivo de proporcionar uma experiência única, onde diversão e aprendizado se encontram de maneira especial.

"A gente quis criar uma experiência única, onde a diversão se encontrasse com o aprendizado de uma maneira especial, descontraída e com espaço para a criatividade. Quisemos trazer muita diversão e ao mesmo tempo uma experiência educativa. A ideia é fazer desse ‘Dia das Crianças’ algo inesquecível, cheio de alegria, diversão e descobertas para os pequeninos", disse a gerente.

A programação oferece uma série de atividades divertidas, incluindo "Caçando meteoros e estrelas", onde as crianças se sentirão verdadeiros caçadores do espaço, a "Pira extraterrestre", uma brincadeira cheia de energia, e o "Olha o cometa - pula o meteorito". Além disso, as crianças poderão soltar a imaginação no "Tecidão colorido intergaláctico" e desafiar-se na brincadeira "Fuja do buraco negro".

Para os pequenos artistas, a "Oficina do dia" oferece a oportunidade de pintar com tinta no tema do espaço sideral, incentivando a criatividade.

"Essas atividades não são só diversão, são uma maneira de, também, estimular a imaginação, a criatividade e o desenvolvimento cognitivo das crianças. Ao trazer temas como o universo e a aventura intergaláctica, estamos abrindo as portas da curiosidade e incentivando a descoberta. As brincadeiras não só entretém, mas também ensinam de forma leve e descontraída", enfatizou Isa Lucena, acrescentando que as atividades são voltadas para crianças a partir de quatro anos de idade, mas que o evento é aberto ao público infantil. As atividades são diárias e iniciam hoje (12), e seguem até domingo (15).

Outra opção a ser considerada é o Museu das Ilusões, localizado no Shopping Grão-Pará, na Avenida Centenário, no bairro do Mangueirão. O espaço, no Piso Térreo do shopping, conta com mais de 70 atrações, onde as leis da física e da ótica são desafiadas, dando asas para a imaginação elevar ao seu limite. Os pequenos visitantes podem ser levados pela sua família de terça-feira a sábado, das 10h às 22h, com entrada permitida até às 21h. Já nos feriados, o horário muda para 12h às 21h, com entrada permitida até às 20h. Os ingressos variam de R$ 70 a R$ 175 dependendo da quantidade de pessoas, e podem ser adquiridos online pelo Sympla.

Programação musical

A data infantil também pode servir como oportunidade para os responsáveis introduzirem a admiração pela cultura popular amazônica. Por volta das 16h, vai ser realizada a 2ª edição do “Carimbó das Crianças”, organizado pela produtora Amazônia Criativa em parceria com o Bar Mironga, em frente à Praça Barão do Rio Branco, em Belém. Os ingressos para as crianças custam R$ 15, e para os adultos, R$ 20.

Ao longo do evento, também serão oferecidas oficinas de tambor e marcará para as crianças, com orientações dos oficineiros Wellingtton Alemão e Néia das Maracas, distribuição de brindes para toda a família e venda de comidas típicas, além de lanches preparados especialmente para o público infantil.