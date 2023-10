Feira de Artesanato do Círio tem opções de presentes para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças está chegando e a Feira de Artesanato do Círio (FAC), realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae) no estacionamento do Porto Futuro, em Belém, traz opções atrativas, que vão desde bonecas de pano, casinhas, carrinhos, barquinhos e animaizinhos de madeira e de miriti a instrumentos musicais como chocalhos e tambores feitos com elementos da flora amazônica. A feira começou na última sexta-feira, 6, e vai até esta quarta-feira, 11, véspera do Dia das Crianças, das 10h às 22h.

O velho roque-roque que já encantou gerações ainda pode despertar a alegria do público infantil. Para quem deseja fugir dos brinquedos eletrônicos, a FAC reúne opções diferentes e artesanais, como botos, araras, pombinhas, cobras, rodas-gigantes, helicópteros, caçambas, tratores, brinquedos inclusivos e kits de pintura, entre outros.

Roque-roque (Ascom Sebrae)

A artesã Ane Lobo, da B de Boneca- Arte Amazônida, há 12 anos produz uma variedade de bonecas representativas. “Nesta feira, resolvi focar em bonecas indígenas, porque há crianças que nem sabem da existência dos povos originários, não conhecem a história, e com as bonecas, damos a oportunidade dos pais contarem essa história", ressalta. Ela destaca que, além de realizar boas vendas durante o evento, também faz contatos maravilhosos", avalia.

Quem fez uma boa avaliação das bonecas e aproveitou para comprar para a filha e sobrinhas que moram em São Paulo, foi Camila Cunha. Ela visitou a feira e gostou das bonecas. "Achei de uma perfeição maravilhosa e gostaria também que minhas sobrinhas conhecessem as bonecas indígenas" explicou.

Bonecas indígenas (Ascom Sebrae)

Já o artesão Carlos dos Santos, de Abaetetuba, terra do miriti, conta que os tradicionais e coloridos brinquedos do período do Círio sempre encantam as crianças. “São brinquedos tradicionais, mostrando que há outras formas de se divertir, além de ficar só nas telas do celular”, destaca.

A Fábrika de Bonecos apresenta opções de jogos educativos para a meninada, como alfabeto e número; atividades que ensinam a abotoar e pôr o cinto; brinquedos inclusivos para crianças com autismo e com dificuldade psicomotora; brinquedos para contação de histórias, sobre as lendas amazônicas; dedoches e fantoches; brinquedos que incluem e ensinam sobre o meio ambiente e a cultura, além de proporcionar um momento de qualidade entre pais e filhos.

Barquinhos (Ascom Sebrae)