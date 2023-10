Dia das Crianças: confira as programações voltadas ao público infantil na Grande Belém

Belém recebe diversas programações voltadas ao público infantil nesta quinta-feira (12), data em que é celebrada o Dia das Crianças. Entre as opções de diversão, oficinas educativas, exposições e apresentações levarão alegria para a criançada. A Estação das Docas, localizada no bairro da Campina, realiza a segunda edição do projeto “Estação Criança”, com uma tarde inteira de programação gratuita.

Momentos de recreação com o Clube da Animação, show de mágica e apresentações das bandas "Balada Kids" e "Turma Fantástica" prometem animar o público participante. Os portões do Armazém 3 serão abertos às 16h. No evento, estarão disponíveis aos pequenos uma praça de alimentação e venda de artigos infantis.

Bosque Rodrigues Alves e Horto Municipal

O Bosque Rodrigues Alves e o Horto Municipal também contarão com atividades para a criançada durante a quinta-feira (12). Além de conscientização ambiental, a criançada vivenciarão momentos de muita diversão. A programação do Bosque, que começa a partir das 8h, terá oficinas, exposições, entre outros.

No Horto Municipal, a criançada participará da 2ª edição do Festival do Sorvete. Além disso, os pequenos vão contar com outras atividades, como sensibilização na natureza, caça ao tesouro, livre brincar e muito mais. A programação no Horto Municipal será realizada das 8h às 13h.

Shopping centers da Grande Belém

Em meio às programações do Dia das Crianças, o Boulevard Shopping Belém, no bairro do Umarizal, recebe, desde o último dia 6 de outubro, a celebração de 100 anos da Disney. O espaço gratuito promove uma experiência interativa com diferentes fases da companhia que mudou a história do entretenimento. De forma lúdica, os visitantes poderão se aventurar por vários universos que remetem a cada franquia destacada.

O evento conta com cinco ambientes em uma instalação de 125 m², para crianças de 4 a 12 anos (crianças menores de 4 anos devem estar acompanhadas de um adulto). A exposição segue até o dia 29 de outubro no local. Os jogos eletrônicos não foram deixados de lado nos painéis inspirados em Star Wars e Toy Story. Nos espaços dedicados, é possível jogar jogos de Nintendo Wii e PS4, respectivamente.

No Shopping Castanheira, haverá apresentação de espetáculos musicais entre os dias 12 e 15 de outubro, das 16h às 20h, no espaço cultural, localizado no 2º piso. A programação “A caixa mágica” possui uma temática voltada aos personagens da Disney.

Na quinta-feira (12) e no sábado (14), a exibição contará com apresentações temáticas das personagens Aladdin, Ariel e Elsa. Já no domingo (15), será a vez da “Patrulha Canina” estar no palco. A programação é gratuita e as inscrições devem ser feitas no local.

Já no Parque Shopping, no bairro do Parque Verde, as crianças terão atividades tematizadas no espaço sideral. Entre os dias 12 e 15 de outubro, das 17h às 20h, o público poderá aproveitar a programação intergalática no “Space Parque”.

Agro + Perto

A programação educativa “Agro + Perto” proporcionará às crianças, na quinta-feira, um dia repleto de recreação, ações interativas, visitação a animais, entre outras oficinas. Será das 9h às 17h, no Parque de Exposição Presidente Médici. A entrada é gratuita.

Confira a programação completa das atividades:

- Programação da "Estação Criança 2023"

16h - Abertura dos portões

17h às 18h - Clube da Animação

18h às 18h30 - Show de mágica

18h30 às 19h30 - Banda Balada Kids

19h30 às 21h30 - Banda Turma Fantástica

- Bosque Rodrigues Alves

8h às 12h - Exposição de animais taxidermizados - Apresentação das principais espécies da fauna silvestre.

Local: Monumento dos Intendentes

8h às 12h - Exposição de crânios de animais silvestres - Jogo da identificação.

Local: Oficina brinquedoteca

10h - Oficina de educação ambiental - Produção de carimbos ecológicos em folhas simples e compostas.

Local: Entrada principal

10h - Exposição do jardim sensorial

Local: Jardim Sensorial

8h às 12h - Exposição de sementes da Amazônia - Interação com escolas parceiras.

Local: Lago da Iara

A programação no Bosque Rodrigues Alves será realizada das 8h às 12h. Porém, o espaço estará aberto das 8h às 14h.

- Disney 100 Anos de Emoção - Boulevard Shopping Belém

Data: até 29 outubro

Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h (entrada da última turma 30 minutos antes do término das atividades)

- Ação Parque Shopping

12/10 - Crianças Intergalácticas

Brincadeiras:

1 - Caçando meteoros e estrelas.

2 - Pira extraterrestre

3 - Olha o cometa - pula o meteorito

4 - Tecidão colorido intergaláctico - (paraquedas de cor)

5 - Fuja do buraco negro

- Oficina do dia: Pintura com tinta (espaço sideral)

13/10 - Star Day

Brincadeiras:

1 - Caça planetas

2 - Jogos de perguntas e respostas sobre o universo

3 - Esconde dos ETs

4 - Capturando moedas alienígenas

5 - Desafio de pular corda (rabo do cometa)

- Oficina do dia: O Cometa colorido - (Ball flag) Rabo de fita brilhosa e bolinha de papel com pozinho de estrela (glitter)

14/10 - Dia dos extraterrestres

Brincadeiras:

1 - Desafio Alien

2 - Tiro alvo nos ETs (bolinhas coloridas)

3 - Leve o ET até sua nave espacial (estilo rabo do burro)

4 - Futebol maluco: ETs versus terráqueos.

5 - Boliche dos ETs.

Oficina do dia: Máscara Alien

15/10 - Festa dos planetas

Brincadeiras:

1 - Aquecimento planetário. (Músicas divertidas)

2 - Pegue o planeta (mão na cabeça - mão no ombro)

3 - Cometa - Alien - Nave (adaptação: pedra, papel, tesoura)

4 - Circuito intergaláctico

5 - Meteoro congelante

Oficina do dia: Massinha de modelar caseira (criar e modelar elementos do universo)