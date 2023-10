Dia das Crianças: meninos e meninas conhecem animais de fazenda na ExpoPará 2023

O Dia das Crianças não pode passar sem fotos. E fotos foi o que não falta nesta quinta-feira (12), no Parque de Exposição Presidente Médici, no bairro do Entroncamento, em Belém, como parte do lançamento do Programa Educativo Agro + Perto - Parque Temático & Educação Ambiental. É que, como parte da Exposição Agropecuária do Pará (ExpoPará 2023) com 70 anos de existência, em uma promoção da Associação Rural da Pecuária do Pará (ARPP), crianças puderam conferir de perto animais somente vistos, em geral, na área rural do Estado, como cavalos, bois, vacas, búfalos, pôneis, bodes, ovelhas, abelhas, galinhas e peixes. Foi, então, uma festa para os pequerruchos observarem, tocarem, alimentarem e deixarem ser fotogrados e filmados pelos papais e mamães no espaço.

Ana Laura Tabosa, 5 anos de idade, mora com os pais no bairro da Marambaia, e foi conferir de perto os animais da fazenda junto com os pais dela, o professor de Educação Física, Ramon Tabosa, e a mãe, a técnica de Enfermagem, Mayara Rodrigues. "Eu estava com medo de levar uma patada, mas deu tudo certo. Gostei do búfalo", contou a menina, que gosta de animais, como revelou a mãe, e pela primeira vez teve a oportunidade montar um búfalo.

Ana Laura monta pela primeira vez um búfalo, com ajuda dos pais (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Quem também gostou de estar na ExpoPará 2023 foi Valentina Dias, 8 anos, ao lado da mãe, a zootecnista Aline Lima, e dois primos. Valentina ficou bem perto de dois pôneis e chegou a alimentá-los. "Eu gostei dos cílios, do cabelo (crina) e do tamanho", disse.

Valentina dá comida aos pôneis no parque do Programa Agro + Perto, da ARPP, em Belém (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Já o pequeno Téo Araújo, de 5 anos, deu comida na boca de um búfalo, sem medo de ficar junto do animal. Acompanhado da mãe, a estudante de Direito, Renata Araújo, e do pai, o fisioterapeuta Douglas Carvalho, o menino parecia não se cansar de alimentar o animal bubalino. A família mora no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, e aproveitou a manhã do feriado para um programa diferente e educativo, com entrada franca.

Téo não perdeu a oportunidade de alimentar os búfalos, na ExpoPará 2023 (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Atrações

Fernando Lobato, da ARPP, informou que nesta quinta-feira o Parque está livre para as crianças, que contam com brinquedos, números de mágica até as 17h30. "Temos o lançamento oficial do Programa Agro + Perto, um programa educativo que vai ser de forma permanente dentro das instalações do Parque. A programação de hoje (12) começou às 8h, já recebemos escolas do Pró-Paz de Marituba e o público em geral de Belém, Ananindeua e Marituba. As crianças têm acesso aos animais do Programa Agro + Perto e aos animais da Exposição", afirmou.

Fernando Lobato: ExpoPará recebe as crianças para conhecer animais da área rural (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

O Agro + Perto é um programa educativo, em que estudantes de escolas públicas e privadas e crianças em geral de 6 a 12 anos poderão visitar de forma direcionada (monitorada) e agendada -- informações por meio das redes sociais da ARPP. O programa no Parque passa a funcionar, com acesso gratuito ao público. O Pará tem o segundo maior rebanho bovino (25 milhões e 400 mil cabeças), maior bubalino (700 mil cabeças) e terceiro equino do Brasil. Uma das atrações na ExpoPará 2023 é o Espaço Marajoara, com iguarias típicas do chef Bola e mais artesanato e ourtras atrações desse arquipélago.

Aprendizado

Como explicou a coordenadora do Programa Agro + Perto, Emanuela Paranhos, essa iniciativa visa possibilitar a "interação da sociedade e o mundo rural, e a gente traz as crianças para que elas vivam essa experiência de conhecer um cavalo, um boi, galinha, peixe, búfalos, enfim, tem todo esse contato com o animal, e também elas aprendem um pouquinho sobre produção sustentável, a importância de a gente ter um consumo consciente de resíduos, então, também é um espaço de aprendizado, de educação ambiental". Neste sábado (14), o programa funciona somente até as 12h, e não abrirá no domingo (15), permanecendo como atração no Entroncamento a programação da ExpoPará 2023.

Emanela Paranhos: Programa Agro + Perto passa a ser espaço de aprendizado sobre o mundo rural e de educação ambiental (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Nesta terça-feira, o Agro + Perto vai receber a visita monirorada de estudantes do Instituto Filipp Smaldone. Informaões e inscrições em:https://www.instagram.com/p/Cld418pukcC/.

Serviço:

Programa Educativo Agro + Perto - Parque Temático & Educação Ambiental

Local: Parque de Exposições Presidente Médici, no Entroncamento, em Belém (PA)

Visitas agendadas em:https://www.instagram.com/p/Cld418pukcC/.