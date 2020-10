Crianças fãs da Polícia Militar recebem surpresa em aniversários

As festas de aniversário de João Nicolas, de 8 anos de idade, e Heitor Albuquerque, de 4 anos, foram comemoradas em lugares diferentes, mas ambas tiveram uma participação especial de quem os pequenos são fãs: a Polícia Militar. As comemorações foram nos dias 25 e 27 deste mês, com decoração em homenagem aos policiais.

No bairro da Pedreira, o 1º Batalhão da PM foi quem esteve presente na festa do pequeno João Nicolas, o “Sargento Nicolas”, como gosta de ser chamado. O menino recebeu os agentes de segurança em sua casa e foi presenteado pelos policiais da unidade com uma reprodução do fardamento da PM sob medida.

O Tenente-Coronel Orlandino Lima, comandante do 1º BPM, parabenizou o menino João Nicolas e registrou o momento com fotos. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) também marcou presença no aniversário.

“Para nós é uma satisfação grande uma criança nutrir esse sentimento pela PM e ela saber que estamos do lado do bem e lutando pela justiça. A gente nota a felicidade no rosto da criança e isso é gratificante pra nós como profissional e como pessoa’’, finalizou o Comandante.

Mosqueiro

Apesar de tão novo, Heitor Albuquerque, já sonha ser policial militar. Os pais do pequeno procuraram os policiais do 25º BPM, que organizaram uma festa para celebrar o aniversário da criança dentro das instalações do Quartel.

Heitor foi até a unidade vestido com uma farda da PM e pôde conhecer o Quartel de perto, além de realizar o sonho de andar de viatura. O comandante da unidade, o Tenente-Coronel Francisco Ferreira afirmou que a admiração da criança pelo serviço policial é fator motivante para os integrantes do 25º BPM.