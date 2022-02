Crianças e adultos se vacinam contra a covid-19 neste fim de semana, em Belém

A vacinação contra a covid-19 continua ao longo deste fim de semana (19 e 20), em Belém, Mosqueiro e Outeiro. Dessa vez, todos os públicos são convocados para se imunizar, desde crianças a adultos. Estão sendo aplicadas todas as doses da vacina.

Em Belém, o professor Fabrício Calado aproveitou o passeio no fim de semana para levar a filha Luara para se imunizar. Ela recebeu a primeira dose do imunizante pediátrico da Pfizer, liberado pela Anvisa para crianças a partir dos cinco anos de idade.

Apesar do medo da filha com relação à agulha da vacina, Fabrício tinha consciência dos benefícios da imunização e incentivou outros pais a levarem seus filhos para se vacinar: “Tragam os seus filhos, é super tranquilo. Aproveite. Não deixem que esse vírus taque ainda mais as nossas famílias”.

Crianças e adultos podem se imunizar. Todas as doses estão sendo aplicadas. (Igor Mota / O Liberal)

Além das crianças e adolescentes, adultos a partir de 18 também podem se vacinar

A vacinação está sendo ofertada também para qualquer pessoa que precise tomar a primeira ou segunda dose, além do público em tempo da terceira dose (que se vacinou pela última vez em outubro de 2021).

Pessoas com algum grau de imunossupressão, que tomaram a terceira dose há 4 meses, também estão sendo convocadas para receber a aplicação de reforço. Lembrando que, nesses casos, é preciso apresentar uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove a imunossupressão, pois o documento deve ser entregue no ponto de vacinação.

Para os demais públicos, os documentos necessários para se vacinar são os mesmos: RG, CPF e comprovante de residência (em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado o cartão de vacinação de Belém).

Confira os locais e horários do calendário de vacinação deste fim de semana

Pontos de Vacinação em Mosqueiro e Outeiro para adultos e crianças:

Sábado, 19, das 9h às 17h e domingo, 20, das 9h às 17h.

1. Mosqueiro: Casa de Endemias de Mosqueiro, rua Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

2. Funbosque: avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro.



Pontos de Vacinação nos shoppings para adultos e crianças:

Sábado, 19, das 10h às 19h, e domingo, 20, das 12h às 19h.

1. Shopping Boulevard: estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Shopping Bosque Grão-Pará: entrada de carros exclusivos pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rod. dos Trabalhadores (acesso G);

3. IT Center: Av. Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta (este ponto, no domingo, funcionará das 09:00hs às 15:00hs);

4. Parque Shopping: Hall de entrada, Av. Augusto Montenegro, 4300, Parque Verde;

5. Shopping João Alfredo: rua Conselheiro João Alfredo n°236, Campina (este ponto funcionará apenas no sábado, 12, das 9h às 16h);

6. Shopping Pátio Belém: 3º piso, travessa Padre Eutíquio, 1078, Batista Campos.

Pontos de Vacinação nos hospitais apenas para adultos:

Sábado, dia 19, das 9h às 13h

1. Hospital Unimed Prime: Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, 1807 – Guamá;

2. Unimed Batista Campos: Avenida R. Pres. Pernambuco, 388 - Batista Campos.