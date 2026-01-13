Crianças e adolescentes devem se vacinar antes da volta às aulas; veja as vacinas disponíveis

Com o retorno das aulas em janeiro, o conjunto de aglomerações e fortes chuvas diárias pode resultar em problemas de saúde, como gripes, coqueluche e difteria. Dessa forma, é importante estar atento à imunização de crianças e adolescentes para evitar doenças e garantir a disposição para estudar, como recomenda a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

É recomendado estar em dia com as vacinas que previnem contra a gripe (Influenza), que deve ser aplicada anualmente, além das vacinas pneumocócica, meningocócica e a que atua contra a covid-19. A Sespa também indica a vacina pentavalente, que atua na prevenção contra a coqueluche, difteria, tétano, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo B.

Para um quadro de proteção completa, as crianças e os adolescentes devem estar em dia com a vacina contra o HPV, que pode ser feita para o público-alvo (9 a 14 anos) na rotina e para adolescentes e jovens (15 a 19 anos) que nunca foram imunizados. Outras vacinas importantes são a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, e o imunizante contra a febre amarela.

Confira as vacinas indicadas no calendário de vacinação do Ministério da Saúde com base na idade:

4 anos: Vacina DTP; vacina febre amarela; vacina varicela;

5 anos: Vacina pneumocócica 23-valente (1 dose, somente povos indígenas);

A partir dos 7 anos: Vacina dT;

9 a 14 anos: Vacina HPV4;

11 a 14 anos: Vacina meningocócica ACWY;

10 a 24 anos: Vacina hepatite B; vacina dT; vacina febre amarela; vacina tríplice viral SCR; vacina pneumocócica 23-valente; vacina varicela.

O calendário vacinal distribuído por idades pode ser conferido no site do Ministério da Saúde.

A vacinação pelo SUS é realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que são geridas pelas prefeituras. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário estabelecido pelas Secretarias Municipais de Saúde. É importante destacar que a vacinação segue de forma contínua ao longo do ano inteiro.

Cuidado com o próximo

O ato de vacinação reflete o cuidado consigo mesmo e com as outras pessoas. O retorno às aulas ocasiona um ambiente em que crianças e adolescentes estão em contato próximo. Assim, quanto mais alunos estiverem imunizados, menor é a chance de transmissão de doenças, aumentando a proteção da comunidade escolar, segundo a Sespa.

Ausência da caderneta de vacinação

Caso o responsável pela criança ou adolescente não saiba onde está a caderneta de vacinação, a Sespa informa que a situação pode ser resolvida na UBS mais próxima. As equipes de saúde podem verificar os registros nos sistemas do SUS, por meio do Cartão SUS ou CPF. Se necessário, é possível reaplicar doses de segurança, formando um novo esquema vacinal com base na idade da pessoa.