Crianças e adolescentes aproveitam atividades na reta final das férias escolares

Com o fim das férias escolares, crianças, adolescentes e suas famílias buscam aproveitar ao máximo os últimos dias de descanso antes do retorno às aulas. Em Belém, as opções incluem atividad​es culturais, como visitas a museus, e momentos recreativos em espaços que promovem diversão e aprendizado. Essas experiências têm ajudado a tornar a transição para a rotina escolar mais leve e produtiva.

Uma das atrações mais procuradas na cidade, o Museu Paraense Emílio Goeldi, foi o destino escolhido pela professora Carolina Fedatto, 41 anos, e sua família. Carolina veio de Belo Horizonte (MG) para um casamento em Castanhal e aproveitou para explorar Belém junto ao marido, André de Paiva, de 46 anos, e à filha Olga Fedatto, de 9 anos. “Estamos curtindo muito esses últimos dias de férias. Viemos conhecer o Museu Goeldi, que é incrível. Exploramos a réplica da floresta amazônica, o museu dos povos originários e também estamos animados para ver os animais da Amazônia. É um passeio muito agradável”, contou Carolina.

Como professora, Carolina valoriza a integração entre lazer e aprendizado. Para ela, essas atividades ajudam não apenas a aproveitar as férias, mas também a estimular a curiosidade da filha. “A preparação para a volta às aulas está sendo tranquila. Como somos professores, também estamos em período de descanso. Aproveitamos para fazer passeios educativos e passar mais tempo em família”, disse Carolina.

Arena Gamer

Outra atividade que tem conquistado os jovens nesta reta final de férias é a Arena Gamer, instalada no Novo Mangueirão, em Belém. O espaço reúne jogos eletrônicos e oferece uma experiência única, tanto para quem já é fã de games quanto para quem está conhecendo o universo digital.

Iago de Souza, de 17 anos, participou das atividades promovidas por sua escola, e destacou a importância do espaço. “Eu frequento o Mangueirão para assistir aos jogos, mas nunca tinha participado da Arena Gamer. É uma oportunidade incrível para jovens que, muitas vezes, não têm onde jogar em casa. Além disso, é um lugar confortável e acolhedor”, afirmou.

A secretária em exercício da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Ana Paula Alves, comentou sobre a iniciativa. “A colônia de férias na Arena Gamer é um momento de lazer, diversão e aprendizado. Preparamos uma dinâmica especial para que todos possam conhecer o espaço e brincarem com amigos e familiares. É uma oportunidade gratuita com toda a estrutura necessária para atletas amadores e profissionais”, destacou.

Especialista destaca a importância das férias escolares para a conexão familiar

Mais do que um período de descanso, as férias escolares representam uma oportunidade para estreitar os laços familiares, como destaca a psicóloga Sandra Vieira. Segundo ela, o planejamento de atividades durante esse período é importante para fortalecer as relações familiares e proporcionar experiências enriquecedoras, tanto para os adultos quanto para as crianças.

“A importância de planejar momentos com os filhos durante as férias é essencial para melhorar a conexão entre pais e filhos. Durante a correria do dia a dia, quando estamos automaticamente cumprindo nossa rotina, deixamos de fazer coisas junto com eles”, explica Sandra.

A psicóloga ressalta que as férias oferecem uma pausa necessária no ritmo acelerado do cotidiano. “Nas férias é uma oportunidade para nos aproximar, dar uma pausa necessária e fortalecer as relações com as crianças e adolescentes. Esses momentos juntos contribuem também para nossa saúde mental e sistema imunológico, já que o descanso é necessário para nosso organismo funcionar bem”, afirma.

Sandra também sugere que os momentos compartilhados podem incluir atividades que pais e filhos já gostam ou até a descoberta de novos interesses. “Esses momentos podem ser aproveitados com a sugestão de atividades que os pais e filhos gostem, como também conhecendo hobbies e esportes que o outro já pratica”, orienta a especialista.

A escolha das atividades não precisa ser complexa ou exigir grandes investimentos. A psicóloga destaca que há diversas formas de aproveitar esse tempo juntos. “Viagens, piqueniques ou até mesmo conhecer um ponto especial da própria cidade juntos. Atividades em casa como jogos de tabuleiro, cozinhar algo gostoso, assistir séries e filmes, são atividades interessantes, além, é claro, do contato com a natureza, que é sempre prazeroso e importante para nosso equilíbrio emocional”, destaca.