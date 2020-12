Crianças dizem o que desejam para 2021

Gonzaguinha já dizia que ficava com a pureza das respostas das crianças. Pois bem, se é para perguntar o que esperar de 2021, A redação integrada de O Liberal perguntou às crianças. Cada uma tem uma visão do que seria um mundo melhor a partir do ano que vem. Cada uma tem uma opinião que só cabe na esperteza inocente e na sagacidade natural. Para um Ano Novo puro, as respostas de cinco pequenos grandes corações.

Jhuly confia que as pessoas vão mudar muito após as experiências de 2020 (Thiago Gomes / O Liberal)

Jhuly Miranda, de 11 anos, pede o essencial: que as pessoas tenham mais cuidado consigo mesmas e que tenham respeito pelas outras. "Espero que seja um ano de muitas bênçãos e vitórias. Que o Brasil tenha mais cuidado com o coronavírus e logo tenhamos a cura para a doença. Acho que vai ser um ano em que as pessoas vão mudar muito. Todo mundo aprendeu alguma coisa, com todas as dificuldades", disse.

"Que 2021 seja um ano de paz, amor e alegria. Não quero que seja igual 2020, que foi catastrófico. Vai ser melhor, com certeza. O Brasil vai estar livre do coronavírus porque a vacina já chegou. Eu vou me vacinar. Só tenho medo da agulha, mas vou. Para a minha família, desejo amor e paz", comenta Marcelo Pacheco Lobato, de 8 anos.

Marcelo quer um mundo melhor e menos catastrófico em 2021, porque 2020 não foi nada legal (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Também com 8 anos, Estrela da Silva Cordeiro espera que todo mundo fique bem em 2021. Que finalmente as pessoas voltem a ser felizes. "Que não haja mais mortes e todos tenham saúde. É o que desejo para minha família e para todas, para que ano que vem a gente possa comemorar um Ano Novo de verdade. Acho que o Brasil, ano que vem, vai melhorar e as pessoas vão ser mais solidárias", sonha.

Estrela quer que a saúde retorne e a vida vença, para todos voltarem a ser felizes (Cristino Martins / O Liberal)

Ana Beatriz Souza, de 10 anos, dá o recado dela: "Eu desejo paz e felicidade para todas as pessoas. E harmonia. Acho que 2021 vai ser assim, cheio de coisas boas. Logo vamos estar livres do vírus e seremos todos felizes de novo e brincaremos bastante".

O que Bruna mais quer é voltar logo a viver em paz e brincar muito, sem covid-19 (Fábio Costa / O Liberal)

A menorzinha das crianças que deram recados de positividade e esperança foi Bruna Leite, de 4 anos, que quer o que todo mundo deseja: "Que em 2021, o coronavírus passe logo para eu poder brincar muito, muito, muito de novo! Feliz Ano Novo para todos!".