Criança põe parte do corpo na janela de ônibus, é atingida por retrovisor de caminhão e morre

A Secretaria de Educação de Santana do Araguaia lamentou em nota oficial a morte de Kemylle Laryssa de Souza Cândido, de 7 anos, em 4 deste mês de novembro. O falecimento da criança só ganhou ampla repercussão nas regiões sul e sudeste do estado, e na capital paraense, nesta quinta-feira (11).

A prefeitura municipal inclusive decretou luto oficial de três dias pela trágica morte da menina, em um acidente, que envolveu o ônibus escolar, onde ela estava, e um caminhão numa estrada vicinal da zona rural do município.

"Com imenso pesar, comunicamos o falecimento de Kemylle Laryssa de Souza Cândido, aluna do 1º ano da Escola Magnólia, de Vila Mandi. Nossos sentimentos e nossas orações estão com todos os familiares e amigos, rogando a Deus para que os conforte", conclui a nota do Município.

ATINGIDA PELO RETROVISOR

Testemunhas contaram que a criança viajava com parte do corpo para fora da janela do ônibus escolar. O ônibus e o caminhão trafegavam em lados opostos da estrada de terra. Os motoristas até conseguiram evitar uma colisão de frente, mas o retrovisor do caminhão esbarrou na lateral do ônibus e atingiu Kemylle, que morreu com o impacto do choque.

A polícia informou que outras crianças estavam no ônibus escolar, mas saíram ilesas do acidente, ocorrido em uma estrada de terra estreita. Um inquérito policia já foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente, por agentes da Polícia Civil de Santana do Araguaia.