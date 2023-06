Criança palestina de 3 anos morre após ser baleada por Exército de Israel

O Ministério da Saúde palestino divulgou que um menino palestino de 3 anos morreu, nesta segunda-feira (5), dias depois de ser baleado por tropas israelenses na Cisjordânia ocupada. Muhammad Haitham al-Tamimi morreu apesar dos esforços para salvá-lo, incluindo o transporte de helicóptero para um hospital em Israel. Ele foi baleado na noite de quinta-feira (1º) perto do assentamento israelense de Neveh Tzuf, ao norte de Jerusalém.

O pai da criança, Haitham Tamimi, disse que ia visitar o irmão quando ele e Muhammad foram baleados. “Assim que liguei o carro, ouvi tiros e vi os soldados israelenses saindo da torre militar”, disse Tamimi à CNN.

“Olhei para Muhammad e não pude acreditar no que vi. Ele foi baleado na cabeça e havia sangue por todo o corpo. Eu o peguei em meus braços e então percebi que também levei um tiro no ombro direito. As pessoas da aldeia vieram rapidamente e nos levaram com seus carros. Foi quando ambulâncias israelenses e um helicóptero chegaram e levaram Muhammad ao hospital israelense.”

As Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram que suas tropas estavam atirando de volta contra homens armados que atiravam em Neveh Tzuf quando atingiram dois palestinos, uma criança de 3 anos e um homem.

As equipes médicas de emergência da IDF e Magen David Adom (MDA) trataram as duas vítimas e conseguiram fazer o coração da criança bater novamente, disse o MDA na época. A criança foi então transportada, ventilada e em condições instáveis, por um helicóptero da IDF para o hospital Sheba-Tel Hashomer em Israel.

“As IDF lamentam os danos aos não combatentes e estão empenhadas em fazer tudo ao seu alcance para evitar tais incidentes. O incidente está sob revisão”, disse o IDF na sexta-feira.

Os militares não tiveram imediatamente uma nova declaração à luz da morte da criança. O Ministério das Relações Exteriores da Palestina condenou na segunda-feira o assassinato de Tamimi como “um crime hediondo contra a humanidade” e exigiu “uma investigação internacional urgente sobre este crime e outros crimes de assassinato de crianças palestinas”.

O pai da criança foi tratado por seu ferimento à bala em um hospital em Ramallah e foi liberado no domingo. O ferimento de bala, disse ele, não estava doendo: “Não sinto dor física a dor no meu coração é muito grande”.