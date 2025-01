Criadores de conteúdo sobre a Amazônia protagonizam parceria entre governo do Pará e TikTok

Em parceria com a rede social de vídeos TikTok, o governo do Pará pretende unir forças para amplificar a voz da Amazônia no cenário global. Anunciado durante a COP 29, no Azerbaijão, o acordo visa educar, conscientizar e engajar a população sobre mudanças climáticas e sustentabilidade. Criadores de conteúdo serão protagonistas na produção de vídeos que abordem a diversidade da região, combatam a desinformação e promovam o impacto da COP 30, que ocorrerá em novembro na capital paraense. Além da criação de conteúdo audiovisual, uma parte do projeto prevê a recuperação de até 100 hectares de áreas florestais degradadas, com possibilidade de expansão a longo prazo.

O chef Thiago Castanho, apresentador de TV, criador de conteúdo e referência na gastronomia amazônica, enxerga no TikTok uma ferramenta poderosa para conectar a cultura da região a uma audiência global. “O TikTok entra como essa nova linguagem. Mostrar o entorno, a cidade, e preparar essa imagem na cabeça das pessoas é uma oportunidade incrível”, afirma. Para ele, cada criador deve manter sua identidade, destacando a diversidade cultural e ambiental da Amazônia em conteúdos que inspirem e eduquem o público. Ele menciona outros criadores, como Vitor Porpino, como exemplos de como o TikTok tem potencial para mostrar as riquezas do Pará de forma única e envolvente.

Thiago também ressalta o papel da gastronomia na conscientização ambiental. Ele cita sua experiência em apoiar pequenos produtores, como o trabalho com o chocolate da Ilha do Combu, que impulsionou a produção local e transformou a economia da região.

“A Amazônia não é apenas o que muitos imaginam. É um lugar de tecnologia, cultura e ingredientes únicos, que precisam ser respeitados”, destaca.

Para o chef, a parceria é uma oportunidade de desmistificar visões estereotipadas sobre a Amazônia e reforçar sua importância global.

Restauração florestal

À reportagem de O LIBERAL, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) destacou que o projeto "Valoriza Territórios Sustentáveis", parte da parceria entre o governo estadual e o TikTok, pretende regenerar até 100 hectares de áreas degradadas, fornecendo 250 mil mudas de espécies diversificadas para promover a biodiversidade e a recuperação ecológica e produtiva. A ação visa fortalecer o combate às mudanças climáticas, apoiar produtores rurais no cumprimento do Código Florestal e contribuir para metas de proteção florestal e geração de renda sustentável. Além disso, a Semas informou que a iniciativa integra um projeto piloto voltado ao pagamento por serviços ambientais em territórios coletivos, que será implementado na região da Terra do Meio, reforçando a gestão territorial e o fortalecimento das cadeias da sociobiodiversidade.

Anúncio da parceria foi feita pelo governador do Pará, Helder Barbalho, durante a COP 29 no Azerbaijão (Thalmus Gama / Agência Pará)

Com a perspectiva de longo prazo, a Semas planeja expandir a parceria em um modelo que acelere a restauração florestal e o engajamento ambiental na Amazônia. A estratégia inclui a Plataforma Territórios Sustentáveis, que estabelece bases para continuidade após 2025, alinhando-se à Política Estadual sobre Mudanças Climáticas do Pará (PEMC/PA). A colaboração com produtores rurais, unida ao fornecimento de mudas e ao combate ao desmatamento, reforça o compromisso do estado em liderar ações climáticas e cumprir metas globais de sustentabilidade.

Educação ambiental

“Essa parceria é fundamental para que possamos ampliar o conhecimento das pessoas sobre a nossa região e sobre as várias Amazônias. Queremos comunicar para o mundo, e essa parceria com o TikTok nos ajudará a alcançar esse objetivo”, afirmou Helder Barbalho, governador do Pará, durante o anúncio da parceria. Ele destacou que a iniciativa reforça o papel do estado como epicentro das discussões climáticas globais.

Na ocasião, Fernando Gallo, diretor de Políticas Públicas do TikTok Brasil, reforçou o compromisso da plataforma com a educação e o engajamento ambiental. “Trabalharemos juntos não apenas para melhorar o ecossistema, como também para oferecer informações educativas sobre os desafios climáticos e a COP 30”, afirmou. Segundo Gallo, a parceria com o Governo do Pará reflete o potencial do TikTok em mobilizar e conscientizar audiências de forma ampla e significativa.